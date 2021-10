Na kraj se sice průběžné údaje o volební účasti nenahlašují, avšak tahle čísla slyšel Franěk od kontrolních týmů krajského úřadu, jež objíždějí jednotlivé volební místnosti: vždy jde o pracovnici se zvláštní odbornou způsobilostí na úseku voleb s řidičem. Nic dalšího však kontrolní týmy hlásit nemusely: ve volebních okrscích neznamenaly komplikace ani cokoli nestandardního. Také z volebních místností nesměřovaly na krajský úřad dotazy, které by signalizovaly nějaký problém. K tomu Franěk po 18. hodině poznamenal: „Zatím mají volby klidný průběh.“

Už kolem páté odpolední, tři hodiny po otevření volebních místností, přicházely z některých okrsků zprávy, že odvoleno má zhruba pětina registrovaných voličů, kolem 20 procent. Někde se dokonce tvořily menší fronty. Zůstává však otázkou, zda to signalizuje vyšší zájem o aktuální volby, nebo sehrálo roli hezké počasí, kdy se hodně lidí rozhodlo odvolit cestou z práce, aby se pak mohli plně soustředit na další víkendové plány.

Poměrně silná volební účast provázela v pátek ve středních Čechách první hodiny hlasování ve sněmovních volbách. Deníku to potvrdil vedoucí oddělení přestupků a správních agend krajského úřadu Petr Franěk, jenž má dohled nad průběhem voleb na starosti.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.