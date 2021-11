A v aktuálním týdnu je jen za první tři dny, od pondělka do středy, evidováno 21 687 injekcí. Třetinu z toho představují první dávky aplikované těm, kteří se k vakcinaci nechali přimět nově. Aktuálně v tomto týdnu jich lidé s bydlištěm ve Středočeském kraji dostali 7096. Druhých dávek bylo 4150 a třetích, takzvaných posilujících, 10 441.

Celkově od zahájení očkování již Středočeši dostali bezmála 1,8 milionu dávek vakcín, o něž se podělilo 876 674 lidí. Právě tolik je osob s bydlištěm ve Středočeském kraji, u nichž je v databázích Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR evidováno alespoň jedno očkování.

Ne všechny z těchto vakcín ale byly podány ve Středočeském kraji. Stále platí, že 28 procent očkování Středočechů zajišťují očkovací pracoviště v hlavním městě. A není to dáno jen tím, že někteří Středočeši nyní v metropoli pobývají, ale nahlášené trvalé bydliště si nezměnili, nebo denně dojíždějí a považují za výhodné zajít si na injekci cestou z práce. Najdou se i tací, kteří se nerozpakují zajet si do Prahy i poměrně velký kus cesty právě na vakcinační výlet. Deník to slyšel třeba od padesátníka Leoše, který si vlakem na hlavní nádraží přijel speciálně pro jednodávkovou vakcínu, aby co nejrychleji získal certifikát, který je na mnoha místech požadován jako poukázka na relativně normální život. Právě o certifikát mu šlo především – a tak se rozhodl cestovat právě za touto látkou; jakkoli z médií zná zprávy o tom, že její účinnost prý poměrně rychle „vyprchá“.

Pokud jde o zastoupení vakcín v krvi očkovacích Středočechů, jednoznačně převažuje Pfizer: z 82 procent. Každá z dalších používaných očkovacích látek zaujímá podíl menší než desetiprocentní.