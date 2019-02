Děti premiéra Andreje Babiše zaslaly policii lékařské posudky, podle nichž se nemohou účastnit trestního řízení v kauze Čapí hnízdo. Jsou obviněni z toho, že svému otci pomáhali zakrýt dotační podvod. Policie nyní hodlá nechat jejich zdravotní stav přezkoumat. Informoval o tom server Neovlivní.cz.

Babišovy děti mohou být z dotační kauzy Čapí hnízdo venku, pokud lékaři konstatují, že jejich zdravotní stav skutečně neumožňuje vést proti nim trestní řízení.

Policie chce ale nechat přezkoumat zdravotní stav Babišových dětí lékaři, které sama určí, zjistil server Neovlivní.cz.

“Nejde automaticky o to, že by policejní orgán předpokládal, že jde o snahu vyhnout se trestnímu řízení. Je pravidlem, že pokud obvinění předloží obdobné lékařské zprávy, podle nichž obvinění nejsou ze zdravotních důvody schopni řízení, dělá se přezkum. A to je i případ Čapího hnízda a premiérových dětí,” cituje Neovlivní.cz zdroj obeznámený s vyšetřováním.

Policie případ nijak zatím nekomentuje. Komisař Pavel Nevtípil je pod dlouhodobým tlakem premiéra, který jej označuje za součást mafiánského spiknutí proti své osobě.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch uvedl, že se k tomu nebude nijak vyjadřovat. “Nebudu k tomu nic říkat,” uvedl žalobce Šaroch na přímý dotaz Neovlivní.cz. Zmiňované posudky Babišových dětí nicméně nepopřel.

Zmínky o své rodině Babiš v souvislosti s kauzou Čapí hnízdo těžce snáší. Dnes ráno se rozzohnil, když oznamoval, že požádá o zbavení imunity. “Děláte ze mě lidskou zrůdu, která v tom nechá svoji rodinu a děti,” stěžoval si.

Babiš své děti Adrianu a Andreje do případu zatáhl sám v březnu 2016, když musel na mimořádném zasedání Sněmovny vysvětlovat, komu farma patří. “Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky,” prohlásil tehdy.

Podle policie a Evropské úřadu pro boj s podvody (OLAF) je verze s dětmi-majiteli smyšlená, jelikož děti měly jen zakrýt svého otce jako skutečného majitele, který by se svým Agrofertem neměl šanci na dotaci dosáhnout.

Policie v případu Čapí hnízdo obvinila kromě Babiše a Jaroslava Faltýnka dalších devět lidí.