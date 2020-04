ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Tohle opatření by se však od předposledního dubnového pondělka mohlo stát minulostí. Ve čtvrtek o tom informoval Jan Denemark Nováček z kanceláře hejtmanky. „Pokud se současná koronavirová situace výrazně nezhorší, od 20. dubna předpokládáme obnovení odbavování cestujících na pravidelných autobusových linkách opět i předními dveřmi“ uvedl. S tím by mělo být spojené i opětovné prodávání jízdenek u řidiče.

Obavy spojené s kontaktem šoférů s penězi snad nemusí být velké. Jednak je mnohde možné platit kartou – v autobusech zařazených do systému Pražské integrované dopravy mají dopravci přímo povinnost, aby to zajistili – a jednak jsou řidiči již nyní vybaveni dostatečným množstvím ochranných prostředků; nouzi by neměli mít ani o dezinfekci.

O záměru obnovit v autobusech – a to i na linkách zajišťujících příměstské spojení s Prahou – fungování předních dveří již kraj informoval také představitele metropole. Ve čtvrtek to potvrdila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „V souvislosti s tímto krokem, který povede k návratu do běžné praxe, jsem dopisem požádala hlavní město o součinnost,“ konstatovala.