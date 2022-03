V Praze bylo k dnešnímu dni odbaveno již 51.000 válečných uprchlíků ??



Ubytování bylo zajištěno pro 4400 lidí. Na jiná centra jsme převezli přes 2.000 lidí. V některých dnech se počet uprchlíků, odbavených v centru, pohyboval i přes 3.000 osob za den.#ukrajina pic.twitter.com/ilHz8WFVQs — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) March 22, 2022

Původně společné centrum hlavního města a Středočeského kraje zahájilo činnost v budově Městské knihovny v Praze, avšak velmi záhy se ukázalo, že kapacita prostor nedostačuje. Asistenční pracoviště tudíž bylo přemístěno do Kongresového centra Praha. Nyní se uvažuje o dalším stěhování, a to do Vysočan. Kongresové centrum, kde nyní působí, se totiž má připravovat na akce k českému předsednictví v Evropské unii.

KACPU PRAHA - dne 21.3. k 24:00 odbaveno 1937 osob, ubytování bylo zajištěno pro 42 osob. K odbavení na jiná KACPU bylo autobusy převezeno 146 osob. Celkem na KACPU PRAHA bylo od začátku odbaveno 50997 osob. — Hasiči Praha ? (@HasiciPraha) March 22, 2022

Během pondělka navštívilo pražské KACPU 1937 uprchlíků, přičemž ubytování bylo třeba zajistit pro 42 lidí. Na jiné pracoviště autobusy odvezly z hlavního města 146 osob. Z KACPU fungujících ve středočeských městech bylo podle úterních údajů krajského úřadu během pondělka nejvíce vytíženo pracoviště v Příbrami. Návštěvnost všech tří center byla ale poměrně vyrovnaná – a vyšší než v předchozích dnech: Příbram hlásí 239 příchozích, Mladá Boleslav 230 a Kutná Hora rovné dvě stovky. Dohromady tato centra během pondělka zajišťovala ubytování pro 130 běženců.

❣Hlášení ze středočeských KACPU za včerejší den❣

? V Kutné Hoře odbavili 200 osob

? V Mladé Boleslavi odbavili 230 osob

? V Příbrami odbavili 239 osob

? Celkem zajistila tato centra ubytování pro 130 osob.

? Celkem na KACPU ST kraje bylo od začátku odbaveno 16 124 osob. ? pic.twitter.com/tyo3pPhf7Z — ?? ? ?? Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 22, 2022

Od zahájení své činnosti odbavila asistenční centra fungující v trojici středočeských měst celkem 16 124 uprchlíků. V Praze se součet vyšplhal ke zmiňovaným 51 tisícům: přesně se k pondělní půlnoci jednalo o 50 997 osob.

