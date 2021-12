Zpočátku fotil zejména fotbal a postupně si ho začali všímat i někteří fotbalisté, kteří s ním tu a tam prohodili pár slov. Postupem času si z ligových fotbalistů i trenérů udělal přátele. Ve své zálibě pokračoval i nadále. Najednou mu začaly chodit nabídky na focení i z jiných sportů a vyzkoušel si i jaké to je stát za kamerou.

Právě focení sportovních utkání ho přivedlo i ke své sběratelské zálibě, a sice pozápasových suvenýrů.

"Stejně jako k focení mě k tomu přivedl můj syn, který jednou v Příbrami řekl mládežnickému reprezentantovi Jiřímu Januškovi, zda by pro něho neměl kopačky. V tu chvíli jsem se zarazil, ale on hned skočil do kabiny a kopačky mu přinesl. Pak požádal o dres Milana Švengra ze Sparty a i on mu ho přivezl. To byly první suvenýry, k nimž postupně přibývaly další dresy, ale i rukavice od brankářů nebo kopačky. Nyní už toho mám tolik, že jsem musel suvenýry odvézt z domu a uskladnil jsem je u mých rodičů ve Svojetíně," usmál se Tonda Vydra a zároveň si trochu postěžoval, že sehnat nějaký dres či rukavici je v současné době mnohem těžší.

"Kontakt s fotbalisty je kvůli covidovým opatřením nemožný, takže v podstatě jediná možnost je, že si o nějaký suvenýr napíšu," uzavřel.