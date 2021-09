Marek Velechovský, učitel na ZŠ Tyršova Nymburk:

Záleží na hrozně moc faktorech. S ohledem na to, že mám za sebou několik let tréninku Krav Maga, tak bych asi nějak a snad vhodně zareagoval. Bodná zbraň se dá řešit nějakou vhodnou ochranou - židle, oblečení a podobně. Nejdřív by byla na řadě záchrana života napadeného, aby ho útočník už nemohl napadnout. A pak nějaké vhodné odzbrojení. Pokud by šlo o život či zdraví svěřeného žáka, tak bych určitě zasáhl aktivně.

Leona Nováková, zástupkyně ředitelky 5. ZŠ Mladá Boleslav:

Seriál sleduji, protože je blízký tomu, co se ve školách opravu děje, i když nemohu říci, že bychom něco podobného řešili dnes a denně. Dětí s poruchami chování ale přibývá. Musíme být připraveni, že bychom se s něčím podobným setkat mohli a řešili bychom to podobně. V případě napadení kontaktujeme rodiče, pokud je to vážnější, pak ve spolupráci s nimi i policii. Do řešení se zapojuje OSPOD. Snažíme se třeba vyjednat přeřazení na jiný typ školy. Problém je, že není kam se obracet. Sehnat dětského psychiatra i psychologa je málem nadlidský úkol. Měli bychom to těžké, kdyby nám školní psycholožku neuhradilo města; alespoň na půl úvazku.

Jiří Tůma, učitel na ZŠ a MŠ Čistá:

Ihned bych na to reagoval a přiměřeně zasáhl vzhledem k situaci. Záleželo by, jakým způsobem a jakou zbraní by byla agrese vůči jinému žákovi vedena. Ale určitě bych nenechal nic náhodě a snažil bych se všemi možnými adekvátními prostředky útočníka neutralizovat a předejít tak jakémukoli zranění nebo újmě na zdraví.

Andrea Melechová Ruthová, zástupkyně ředitele ZŠ Kamenná stezka Kutná Hora:

Osobně bych chtěla takovéto situaci předejít. Nenechala bych to ani v hodině dojít tak daleko, aby tam dítě jako v 3. díle Ochránce „vyřvávalo“, snažila bych se ho za pomoci asistentky dostat ze třídy a zklidnit ho. Máme několik dětí s poruchou chování a osvědčuje se dočasná izolace od třídy, děti se zklidní a jsou schopné pracovat. Poté se vrací zpět. Není to žádná ostuda ani trest, ale aktuální potřeba toho dítěte. Vzhledem k tomu, že na Kutnohorsku teď fungují Týmy duševního zdraví, doufáme, že s pomocí těchto týmů bude možné s takovými dětmi i jejich rodinami lépe a účinněji pracovat a že díky těmto týmům nebude intervence školského ombudsmana vůbec potřeba. Pokud už by k útoku došlo – předpokládám, že situace by tedy musela být vyhrocená, napětí eskalovat – pak je potřeba zachovat chladnou hlavu, volat RZS, zákonné zástupce agresora i oběti.