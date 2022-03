Skupiny vozidel americké armády se po našem území budou pohybovat od čtvrtka do úterý, informovala ve středu mluvčí Generálního štábu Armády ČR Magdalena Dvořáková. S tím, že podobně jako před měsícem jsou přesuny řady menších skupin vojenských vozidel doprovázených českou vojenskou policií i Policií ČR plánovány na noční a časné ranní hodiny. „Tak, aby minimálně zasahovaly do silničního provozu,“ vysvětlila Dvořáková, že cílem je co nejvíce omezit dopad na běžné motoristy. Krátkodobě mohou být uzavírány nájezdy na dálnici, aby se civilní řidiči nezařazovali mezi vojenská vozidla jedoucí v koloně.

Stejně jako během únorového přesunu dojde i tentokrát na denní odpočinek s přespáním ve stanovém táboře u Rančířova nedaleko Jihlavy, na jehož vybudování i na zajištění provozu se významně podílejí příslušníci praporu podpory nasaditelných sil z Rakovníka; zajišťovat budou také jeho sbalení. Z pohledu zvenčí neviditelně, nicméně velice významně se do organizování přesunu a řešení případných komplikací zapojuje také štábní pracoviště ve Staré Boleslavi na Praze-východ.

Dvořáková upřesnila, že čtyři konvoje budou postupně vjíždět na území České republiky přes hraniční přechod Břeclav, odkud budou pokračovat po dálnicích D2 i D1 a silnici I/38 právě do vojenského areálu Rančířov. Odtud směrem na střední Čechy Američané poprvé vyrazí v pátek 18. března večer. Trasa povede po silnici I/38 zpět na dálnici D1 – a pak po D0 a D5 k hraničnímu přechodu Rozvadov. Poslední technika amerických vojáků – celkově jde o pět stovek vozidel – by střední Čechy i celou republiku měla opustit 22. března nad ránem.

Američané se vracejí ze cvičení, jež i ve spolupráci s českými jednotkami absolvovali od 8. do 10. března. Jednalo se o přípravu hotovostních sil NRF (Nato Response Force) – tedy zmiňovaných jednotek rychlé reakce NATO).