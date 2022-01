Na výlet představující středočeské pozoruhodnosti dojde až v předposledním sedmém dílu – Filmová kancelář Středočeského kraje ale prozradí s předstihem, co bude k vidění. Stane se tak v rámci sedmého pokračování vysílání druhé řady cestovatelského cyklu, s jehož premiérovým uvedením počítá Česká televize za měsíc: 17. února. Vysílání začalo ve čtvrtek 6. ledna a diváci zatím viděli dva díly. Filmová kancelář, která je součástí Středočeské centrály cestovního ruchu, však už nyní napoví, co je natočeno.

Herec, zpěvák a moderátor Aleš Háma, který v roli průvodce a řidiče projíždí republikou, aby objevoval pozoruhodná místa, potkával zajímavé lidi a inspiroval ostatní třeba k tomu, aby si přáli zažít totéž, co vyzkoušel on sám, začal své televizní putování právě ve středních Čechách. To bylo v rámci loni vysílané první řady cyklu V karavanu po Česku (kterou diváci mohou i nyní zhlédnout na webu České televize), kdy vyrazil od Tetína a Berounky na Křivoklátsko, aby pokračoval do Krušných hor, na Chebsko – a pak dál napříč republikou. Nynější putování začalo v Moravskoslezském kraji a na Olomoucku, přičemž postupně se bude přibližovat ke středním Čechám a k Praze.

Nová Hámova středočeská mise začala (či z pohledu diváků teprve začne) v Brdech, kde se – jak předem prozrazuje filmová kancelář – navzdory doporučení místních dlouho nezdržel. Jako korálky na šperk zážitků pak navlékal zastavení na zřícenině hradu Vrškamýk, u Sázavy, v Čáslavi, návštěvy historického centra Kolína, zámku Veltrusy i Mělníka – až po Kokořínsko s malebnými zákoutími a pískovcovými skalami. A už není tajemstvím, že mezi milovníky koupání mezi rybáři vyhlášený rybník Harasov nezůstal obdivovaný pouze pohledem…