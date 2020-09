Čerstvý údaj vztahující se k 30. červnu hovoří o celkové zadluženosti kraje dosahující bezmála 2,9 miliardy korun. Přesněji: zadluženost činila 2893,27 milionu korun. To je součet dlouhodobých pohledávek souvisejících s úvěry, jež si kraj vzal jednak loni, jednak před 13 lety. V roce 2007 šlo o úvěr na financování investic, z něhož se do aktuálního zadlužení promítá 1736,28 milionu korun; z úvěru z roku 2019, určeného na předfinancování projektů spolufinancovaných z evropských dotací (což se týká především silničních staveb), zbývá doplatit 1156,99 milionu korun.

Tři miliardy dluhu navíc

Nově schválené uzavření smlouvy e EIB má kraji otevřít cestu k možnosti v několika tranších (tedy jednotlivých „splátkách“ částí úvěru) postupně čerpat částku až do výše odpovídající 3,05 miliardy korun. Hovoří se o ekvivalentu, protože pro každou tranši je v rámci samostatných žádostí a následných dílčích smluv možné sjednat samostatně, zda půjde o koruny, anebo bude požadovaná částka poskytnuta v eurech.

Tyto peníze, s jejichž čerpáním by podle nynějších představ mohl kraj začít ještě v letošním roce a pokračovat celkově po dobu čtyř let, mají předem stanovené využití. Počítá se s tím, že pomohou k výraznému zlepšení podmínek v kraji (ale současně nabídnou i nové pracovní příležitosti) díky rozsáhlým investicím do projektů v oblastech zdravotnictví, sociální péče, silniční dopravy i školství – a rovněž do energetických úspor ve veřejných budovách.

Podle údajů, které krajský úřad zveřejnil před měsícem, již existuje seznam 52 konkrétních projektů předběžně schválených orgány EIB, na které lze peníze využít. I když nemá jít o seznam konečný, protože některé položky se ještě budou měnit, počítá se s tím, že nejvýrazněji budou při investování zastoupeny projekty z oblasti zdravotnictví: je jich 17 dohromady za dvě miliardy. Početné zastoupení mají dále 15 silničních projektů (449 milionů korun) a 14 projektů v oblasti energetických úspor (152 miliony); počítá se také se čtyřmi projekty z oblasti sociálních věcí (255 milionů) a se dvěma školními tělocvičnami (176 milionů).

Úvěr poskytnutý za vhodných podmínek s minimálním úrokem má pak být možné splácet až po 23 let.