Benešovsko /FOTOGALERIE/ - Na cizince, kterého označili za nelegálního migranta, narazili celníci v rámci běžného hlídkování na dálnici D1 na Benešovsku. O tom, co se ve středu v půl deváté dopoledne odehrálo na 41. kilometru poblíž Divišova v dálničním pásu směrem na Prahu, informovala ve čtvrtek Yvona Matějková z Celního úřadu pro Středočeský kraj.

Mladý muž s batůžkem na zádech na sebe upozornil tím, že nebezpečně špacíroval mezi projíždějícími auty. Na dálnici přitom chodci nemají co pohledávat. Když se členové hlídky zeptali, jak se na dálnici dostal, dotyčný překvapil svou odpovědí: prý přijel vlakem. Ani z jeho dalšího sdělení celníci příliš moudří nebyli: „Jdu z Belgie do Anglie,“ prohlásil.

Srozumitelné naopak bylo jeho tvrzení, že pochází z Etiopie. Neměl však u sebe žádný doklad, jež by potvrzoval tuto skutečnost a jeho totožnost. „Osoba byla předána hlídce Policie ČR, která se na místo zjištění dostavila,“ poznamenala Matějková. Událost dále řeší cizinecká policie.

Etiopan narozený v roce 1999 je v současné době umístěn v zařízení pro zajištění cizinců Bálkové, a to po dobu, než bude v rámci takzvaného Dublinského nařízení vrácen do země, kde poprvé v rámci EU požádal o azyl. „A to je Německo,“ potvrdila mluvčí policie Martina Fejfarová.