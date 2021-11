Od středy umožňuje zámek Loučeň speciální prohlídky Příběh vánočního stromečku, kdy komnaty doplňují dvě desítky rozmanitých stromků, nazdobených v duchu rozmanitých stylů a témat. K vidění mají být až do 17. ledna, přičemž každý z nich nabízí jiný vzhled i příběh; jeden dokonce visí špičkou dolů. Vánoční atmosféru umocní ještě speciální pečivo – a také podvečerní světelné show na fasádě.

Skanzen v Přerově nad Labem nabízí od středy až do konce roku Lidové Vánoce v Polabí; vánoční výstavu v celém areálu skanzenu. Všechny chalupy připomínají scénky ze života v lidovém prostředí v minulosti, a zejména tradiční zvyky a obyčeje pro období od vánočních svátků až po Tři krále. Stranou pozornosti však nezůstávají ani vánoční dekorace – včetně těch současných.

Od čtvrtka (kdy se na 17. hodinu chystá vernisáž) do 2. ledna chce Regionální muzeum Mělník zvát na výstavu Advent v proměnách času. Nabídne skutečně „proměny času“: od pohledu do druhé poloviny 19. století až po 80. léta 20. století. Návštěvníci se mohou seznámit i s některými méně známými adventními postavami či se dozvědět, proč v minulosti býval symbol Vánoc označován jako strom Republiky. A předvánoční atmosféru přiblíží muzeum originálně: pohledem do dobových výkladních skříní s nabídkou dárků nebo na plakátovací plochy s pozvánkami na akce, ale i s reklamami.

V sobotu 20. listopadu se má připojit Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, jež chce do konce roku nabízet perníčky. Přesněji: příležitost navštívit výstavu Perníčky kam se podíváš, připravenou Danou Holmanovou. Ochutnávka perníčků se chystá na vernisáž: v sobotu od 14 hodin.

Od pátku 26. listopadu plánují adventní program trvající do 23. prosince na Chateau Mcely. Nejen s koledami a svařeným vínem, ale třeba i s opékáním švestek. Od prvního adventního víkendu bude rozsvícen vánoční strom a nasvícený má být i celý park včetně zámku. Na všechny adventní neděle se chystají snídaně s klavírem; první tři adventní víkendy také nabídnou prohlídky zámku pro ubytované hosty k 15. výročí založení Chateau Mcely. Chystají se i další akce včetně Adventního zastavení před zimním spánkem o třetím adventním víkendu.

Advent a Vánoce jsou zaměřením také pro tradiční tematickou výstavu, jež je od poslední listopadové soboty do konce roku ohlášena ve skanzenu v Kouřimi. Po všechny adventní víkendy bude mít otevřeno také Hamousův statek ve Zbečně, doplněný symboly Vánoc včetně betlémů. Na sobotu 27. listopadu chystá trochu netradiční adventně laděný program GASK neboli Galerie Středočeského kraje neboli Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. Bude to setkání s uměním, designem, hudbou či třeba loutkovým divadlem, dokonce i s vůněmi, doplněné také workshopy.

Od neděle 28. listopadu po celý prosinec i ještě v lednu chtějí v Muzeu másla v Máslovicích, jež má otevřeno vždy o víkendech, tradičně představovat unikátní betlém vyrobený ze skutečného másla. Modelování figurek přibližně z 20 kilogramů másla zde má tradici už od roku 2003. Letos se tvořivou dílnou stane sál hospody na návsi již v sobotu 20. listopadu. Vytvářet figurky pro betlém budou lidé všeho věku od 10 do 16 hodin: stačí k tomu elán, jídelní nůž a dřevěné prkénko nebo plastová podložka. Plus účastnický poplatek 120 Kč, který se pro děti, studenty a důchodce snižuje na stovku.

Adventní programy, trhy a koncerty i další kulturní vystoupení se pak zvláště o víkendech adventního období mají konat nejen v řadě středočeských měst, ale plánují je i obce. Třeba v Berouně je tradicí, že dění na náměstí s pravidelně pořádanými trhy doplňují také kolotoč, kluziště, koutek se zvířátky a Ježíškova kancelář. Hned na 27. listopadu jsou ve městě ohlášeny adventní workshop v Muzeu berounské keramiky a workshop zaměřený na výrobu adventních věnců v domě dětí.

Na vánoční trh, který oživí historické nádvoří v sobotu 11. prosince, zve s předstihem zámek v Dobříši. Vedle stánků s keramikou, textilem, šperky i dalšími ručně vyráběnými dárečky (včetně malování vánočních ozdob na přání) a vystoupení mladých umělců nebudou chybět ani rozmanité pochoutky, slibuje vedoucí provozu zámku Kateřina Doušová. „Ochutnáte například pečené sele, tradičně rybí speciality, sýry a mléčné produkty, čerstvě upečené sladkosti, svařené víno, kávu z místní pražírny a mnoho dalších dobrot,“ nabízí.