Pro ryzí praktiky jsou v nabídce i úplně nová košťata všech druhů a velikostí. Dárkem se dá i pomáhat. Stánek tu mají organizace pomáhající týraným psům nebo dámy prodávající velké i malý plyšáky pro druhé využití, a to za symbolické ceny 30 korun. Výtěžek z jejich prodeje půjde pro děti z dětských domovů.

Zlaté vánoční trhy jsou rozloženy do tří výstavních hal, část stánků je i venku mezi hlavním vchodem a vstupem do hlavní budovy. V horním sále se na pódiu odehrává doprovodný kulturní program, často se zpěvem koled a vánočních písní. V sobotu ve 13 hodin by měla dorazit herečka a zpěvačka Bára Štěpánová. Otevřeno je od pátku do neděle vždy od 9 do 17 hodin, vítáni jsou i pejsci.