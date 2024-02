Kam o víkendu? Na Nymbursku můžete strávit den mezi maškarami nebo dinosaury

/FOTO, VIDEO/ Nadcházející víkend nabízí na Nymbursku i u sousedů ve středních Čechách desítky akcí. Převládají masopustní průvody a taškařice, které se konají dokonce i na zámcích, ve skanzenu nebo v pivovaru, lze ale vyrazit třeba i do hvězdárny, na valentýnské tvoření do sklárny nebo na karbanickou komedii do divadla. Stačí si vybrat.

Masopust. Ilustrační foto. | Foto: Deník