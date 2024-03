Velikonoční jarmark

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Kde: Mladá Boleslav, Českobratrské náměstí

Za kolik: neuvedeno

Velikonoční tržiště se stánky, vystoupí folklórní soubor Horačky, dětský sbor Dalovické sluníčko a žáci místní umělecké školy, minizoo, flašinetář, obří vejce se slepicí.

Rybářský ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Týnec nad Sázavou, společenské centrum

Za kolik: 200 korun

Přijďte se zatančit na rybářský ples, na kterém k tanci a poslechu zahraje kapela Horváth band. Čeká na vás i bohatá tombola.

Koncert Sex deviants

Kdy: sobota 16. března od 20.15

Kde: Hořovice, klub Labe

Za kolik: Předprodej 150 korun, na místě 200 korun

Klub Labe roztančí punk-rocková kapela Sex Deviants spolu s A bude hůř a Deliwery. O afterparty se postará DJ Tomáš Mašek.

Vynášení Morany

Kdy: neděle 17. března od 14.00

Kde: Kladno, sraz na náměstí Starosty Pavla

Spálení Morany na muzejní zahradě, vyrábění létečka (ozdobené větvičky). Hudební doprovod Michal Turek a žáci ze souboru Hříbátka Masarykovy jubilejní základní školy Hřebeč. S sebou pentličky na zdobení.

Noční bojovka

Kdy: sobota 16. března od 19.15 hodin

Kde: Kolín, lesopark Borky, na konci ulice Brankovická (za tenisovými kurty)

Za kolik: 440 korun

Seberte odvahu a zažijte adrenalin v hlubinách lesa. Čeká na vás setkání s temnými silami, únik ze spárů hororových legend, tanec s šíleným klaunem a mnoho dalšího.

Legendární rockové hity 20. a 21. století v originální interpretaci inovativního crossoverového orchestru Prime Orchestra. Světelná show a speciální efekty, hity například kapel The Prodigy, Nirvana, The Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin a dalších.

Maškarní ples

Kdy: sobota 16. března od 20.00 hodin

Kde: Paběnice, sokolovna

Za kolik: neuvedeno

Maškarní ples, hraje kapela Hasband. Budete vítáni, pokud přijdete v maskách, můžete se pak zúčastnit soutěže o tři nej masky. Předtančení pole dance a bohatá tombola.

Neratovický swap

Kdy: sobota 16. března od 9.00

Neratovice, dům dětí a mládeže

Za kolik: sobotní vstupné 100 korun

Darujte své nepotřebné oblečení, boty, věci do domácnosti a mnoho dalšího a přijďte si vybrat, co chcete. Dary se do domu dětí a mládeže přinášejí v pátek 15. března od 15.00 do 17.00 hodin, vybírat si lze na stejném místě v sobotu mezi devátou hodinou a polednem.