V sobotu jsou tradičně naplánovány tréninky všech kategorií. Podle plánu začnou první boje o nejrychlejší časy už deset minut před osmou ranní. Do 12.40 by měly být odjety všechny první kvalifikační tréninky a hned ve 12.50 začnou druhé jízdy. Končit by se mělo až před šestou večer.

Ostré nedělní závody začnou startem kategorie Oldtimer už v 8.15. Součástí akce bude také kolo slávy historických závodních motocyklů. Pořadatelé zvou akci celé rodiny, chybět nebude ani občerstvení. Vstupné na oba závodní dny činí 420 korun, pouze na neděli pak 290 korun. Děti do 10 let platit nemusejí.