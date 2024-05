V letošním roce se na tvorbě hudebního doprovodu k úvodní show podílí vybraná sestava umělců s různorodým zvukem. Jmenovitě to jsou Monrroe, Pythius, QZB, Rido, S.P.Y a Turno. „I další scény čekají v letošním roce změny. Stejně tak festival nabídne i několik dalších programových novinek, které budou zveřejněny v následujících týdnech,“ doplnila Kantorová.



Stovka zahraničních jmen

V letošním roce na akci vystoupí téměř 200 umělců, z toho zhruba 100 zahraničních jmen. Hlavními taháky jsou největší žánrové hvězdy, ať už třeba A.M.C, který již několik let v řadě drží titul pro nejlepšího DnB DJe světa dle ankety Drum&BassArena Awards, populární uskupení Rudim3ntal, které se do ČR vrací po 5 letech s novou show, nebo hitmakeři jako Netsky, Sigma, Sub Focus a Wilkinson. Letošní festival hostuje hned několik světoznámých žánrových značek a vydavatelství, z Holandska míří na festival Blackout Music, z Maďarska v ČR velmi populární Eatbrain, z Francie Vandal Records a z kolébky žánru, Velké Británie, dorazí Critical Music. Své 15., respektive 20. výročí na festivalu oslaví také značky UKF a Shogun Audio, a vůbec první showcase na české půdě absolvuje také fenomén posledních let, DnB Allstars.

Na festival pravidelně přijíždějí desetitisíce návštěvníků, z nichž velké procento tvoří zahraniční fanoušci. Vstupenky si lze objednat přes webové stránky festivalu. Lístek na všechny tři dny vyjde na 191 euro, tedy v přepočtu zhruba na 4 770 korun.