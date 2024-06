Součástí akce budou hudební vystoupení, soutěže s pivní tematikou, dětská scéna, či možnost jízdy parním vlakem.

Pro mnohé bude největším lákadlem nabídka dobrot u mnoha stánků včetně většiny druhů piva z produkce Postřižinského pivovaru.

Řada lidí přijde také na známá jména vystupující na pódiu. Dorazí například kapela Abraxas, Katarína Knechtová, O5 a Radeček, či domácí Crossband. Hudební produkci uzavře od půl sedmé plánovaný revival kapely Kabát. Celý rozpis hudebních vystoupení najdou zájemci za textem.

Den piva v nymburském pivovaru se konal v sobotu 17. června. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Pořadatelé počítají s návštěvami celých rodin. Ty se budou moci projet Postřižinským expresem, který dopoledne zavítá také například do Kostomlat nebo Lysé nad Labem. Jízdní řád parního vlaku najdou zájemci na stránkách nymburského pivovaru. Přímo pro děti pak bude připravena speciální scéna, na níž bude zhruba od 11 do 16 hodin vládnout Krejčík Honza. V nabídce bude i malování na obličej.

Celou akci odstartuje v 11 hodin kapela To Jo Band. V tu chvíli se také roztočí pípy s pivem a limonádami u místních stánkařů. Dá se předpokládat, že se nezastaví až do 20. hodiny, kdy by měla akce skončit.