Aby nedošlo ke kolizi termínů a následným nepříjemnostem, už nyní je jasný časový harmonogram dvou poděbradských akcí během prvního dubnového víkendu. V sobotu se uskuteční tradiční chodecké závody a v neděli dorazí do lázeňského města harlejáři se zahájením motorkářské sezóny.

Z příjezdu spanilé jízdy motocyklů do Poděbrad. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Informoval o tom místostarosta Poděbrad Miroslav Holas. „Abychom předešli případné kolizi termínů obou akcí, tak je po vzájemné dohodě domluveno, že harleje příští rok dorazí v neděli 7. dubna,“ konstatoval Holas. Půjde o první víkend po Velikonocích. Spanilou jízdu z Prahy do Poděbrad jako zahájení sezóny pořádají dva pražské kluby HOG Praha Chapter a Harley-Davidson Club Praha. Jejich členové mají povolený vjezd na lázeňskou kolonádu, kde své stroje vystavují a na prohlídku dorazí zpravidla tisíce lidí.

Letos se akce konala v sobotu 1. dubna. V přední části kolony mířící z Prahy do Poděbrad se pohybovaly především stroje značky Harley Davidson. Nechyběly prakticky žádné varianty motocyklů. Silné stroje se sajdkárou, tříkolky, čtyřkolky, motocykly vyzdobené americkými či jižanskými vlaječkami a v závěru i slabší stroje, včetně několika babet. Kolona vjížděla do města přes labský most více než pět minut a měřila několik kilometrů. Doprovod jí dělaly policejní motocykly. Pozorní diváci postřehli, že se rozhodně nejednalo o čistě pánskou záležitost a za řidítky sedělo i dost dam.