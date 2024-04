Nadcházející víkend nabídne na Nymbursku i u sousedů ve středních Čechách desítky akcí. Vyrazit lze na koncerty, street food festival nebo třeba řemeslný jarmark.

NYMBURSKO

Koncert Františka Nedvěda s kytarovým doprovodem Daniela Kroba Kdy: 13. dubna, 19:00

Kde: Kino Sokol Nymburk

Za kolik: 380 korun František Nedvěd posluchače provede vznikem a vývojem tvorby svého strýce Jana Nedvěda a táty Františka. Zazní nejkrásnější "Nedvědovky" z daného období i písničky, které nikde nevyšly na deskách a málokdo je zná. Písničky jsou vybírány podle roku, jak šel čas. Začne se v roce 1972 a skončí v roce 1996 na Strahově.

16. řemeslný jarmark v Lysé nad Labem

Kdy: 13. dubna od 9 do 17 hodin

Kde: Náměstí Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem

Za kolik: zdarma

V Lysé nad Labem se koná již tradiční řemeslný jarmark. Návštěvníky čeká bohatý doprovodný program.

Výstaviště rozkvete narcisy. Setkat se můžete i s nejkrásnějším mužem planety

Narcis, Elegance/Avantgarda a Regiony v Lysé Kdy: 11. - 14. dubna, 9 - 17

Kde: Výszaviště Lysá nad Labem

Za kolik: https://www.vll.cz Výstaviště v Lysé nad Labem hostí od 11. do 14. dubna trojici veletrhů Narcis, Elegance/Avantgarda a Regiony České republiky.

BENEŠOVSKO

Benešovské trhy

Kdy: sobota 13. dubna od 9 do 14 hodin

Kde: Benešov, Masarykovo náměstí

Za kolik: zdarma

Přijďte pro zimní pauze navštívit první trhy letošního roku v Benešově. Těšit se můžete nejen na nabídku trhovců, ale i na dětskou bubble show nebo skákací hrad. A před polednem vám zahraje poříčská kapela Cokol!v.

Pohádkový les - cesta kolem světa ve Vlašimi Kdy: sobota 13. dubna od 13 do 17 hodin

Kde: Vlašim, zámecký park Na Valech

Za kolik: 80 korun Přijďte se svými ratolestmi na cestu pohádkovým lesem. Čekají na vás pohádkové postavy z celého světa s výpravnými dekoracemi.

BEROUNSKO

Modrej Happening aneb Opravdu byl v Berouně Johnny Cash?

Kdy: pátek 12. dubna od 17.00

Kde: Beroun, náměstí Joachima Barranda

Za kolik: zdarma

Opravdu byl v Berouně Johnny Cash? Ano, byl! V pátek 12. dubna to bude už 46 let. Od roku 2018 si tuhle neuvěřitelnou příhodu v Modrým Berouně oficiálně připomínají a bude to tak samozřejmě i letos. Takže vás tímto společně s kapelami Johnny Cash Kvintet a St. Johnny zveme na Modrej happening!

Koncert K.T.O. Kdy: sobota 13. dubna od 20.00

Kde: Beroun, sál na Wagnerově náměstí

Za kolik: 390 Kč Kamarádi táborových ohňů slaví šedesát let na scéně. Zlatá éra K.T.O. a vzpomínka na Waldemara Matušku s hosty Jiřím Štréblem a Danou Hackerovou.

BOLESLAVSKO

Modelářský víkend

Kdy: 13. - 14. dubna 9 – 16 hodin

Kde: Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Za kolik: neuvedeno

V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha se koná Modelářský víkend. Akce je určena pro děti ve věku od 8 do 14 let se zájmem o modely letadel. Během víkendu si pod dozorem instruktora postaví funkční model, který si odnesou domů. Součástí kurzu je prohlídka leteckého muzea.

V kostele sv. Máří Magdalény poděkují za záchranu varhan Kdy:14. dubna 17 hodin

Kde: Kostel sv. Máří Magdalény, Benátky nad Jizerou

Za kolik: vstupné dobrovolné V kostele sv. Máří Magdalény se v neděli koná varhanní koncert na poděkování za záchranu místních varhan. hraje prof. Michal Novenko. Po koncertě bude na programu komentovaná prohlídka varhan.

KLADENSKO

Tradiční jarní výstava králíků, holubů a drůbeže

Kdy: v sobotu 13. dubna od 8 hodin

Kde: chovatelský areál ve Smečenské ulici Kladno-Rozdělov

Za kolik: neuvedeno

Jarní chovatelská výstava králíků, holubů, drůbeže, rybiček, exotického ptactva. Chybět nebude bohatá tombola, občerstvení a doprovodný program včetně ukázky králičího hopu, malování na obličej a ukázky tance se psem.

Za Havlíčkem do bývalých lázní Kdy: v sobotu 13. dubna od 7 hodin

Kde: start Galerie v troubě, Slaný

Za kolik: 50 korun, děti zdarma 42. pochod rodin s dětmi. Připraveno je několik tras, cílem je restaurace U Pilařů. V cíli každý obdrží diplom, razítka: IVV, 200, Za Havlíčkem.

KOLÍNSKO

Jarní Street Food Festival Kolín

Kdy: sobota 13. dubna od 10 do 19 hodin

Kde: Kolín, Karlovo náměstí

Za kolik: zdarma

Přijďte si pochutnat na pestré gastronomii z různých koutů světa, ale i na vínu či kávě. Zahraje a zazpívá vám zpěvák z Latinské Ameriky.

J. A. Kronek & Al Band – Blízko nás tour 2024 – 70 let Kdy: sobota 13. dubna od 20 hodin

Kde: Kolín, městský společenský dům

Za kolik: 250 korun v předprodeji, v den konání 300 korun Zpěvák, skladatel a kytarista Jaroslav Albert Kronek, který je známý ze svého 27letého působení v kapele Kern, slaví sedmdesátiny. Při této příležitosti připravil se svojí aktuální kapelou Al Band průřez nejlepších kerňáckých a albanďáckých hitů. Těšit se můžete mimo jiné na písně Blízko nás nebo Exploze snů.

KUTNOHORSKO

Koncert v klubu Česká 1

Kdy: pátek 12. dubna od 20 hodin

Kde: Kutná Hora, klub Česká 1

Za kolik: 400 korun na místě, 350 korun v předprodeji v Blues Café

Přijďte si poslechnout brněnskou art rockovou legendu Progres 2 a regionální kapelu Vesper, která zahraje i songy z aktuálního alba s názvem Nová vlna se starým obsahem.

Koncert kapely Keks Kdy: sobota 13. dubna od 20 hodin

Kde: Čáslav, hotel Grand

Za kolik: 390 korun Do Čáslavi přijede legendární kapela Keks, která působí na rockové scéně více než 40 let. Jejím hostem bude Sabina Ludányiová.

MĚLNICKO

Festival romské hudby

Kdy: sobota 13. dubna od 18.00

Kde: Kralupy, kulturní dům Vltava

Za kolik: 350 korun

Kralupský kulturní dům Vltava hostí Romfest, hlavní hvězdou festivalu romské hudby bude zpěvák Jan Bendig, představí se rovněž Daniel Koki, Pajko Ištek, Irena a Marek Fečovi a další muzikanti.

Vymetání výfuků Kdy: sobota 13. dubna od 10.30

Kde: Mšeno, náměstí Míru

Za kolik: startovné 50 korun Tradiční zahájení sezony pořádané Jawa-moto-ČZ veteran clubem Mšeno. Nejen pro členy, ale i pro veřejnost, tedy pro všechny nadšence s moto veterány, kteří si chtějí užít vyjížďku. Trasa bude odtajněna až před startem.

PŘÍBRAMSKO

Příbramská burza minerálů

Kdy: v sobotu 13. dubna od 8.30 hodin

Kde: Kulturní dům Příbram

Za kolik: 50 korun

Prodejní výstava minerálů, fosilií, šperků a přírodnin. Organizátorem akce je Pavel Škácha, geolog Hornického muzea Příbram.

Jarní koncert Rožmitálské Venkovanky Kdy: v neděli 14. dubna od 17 hodin

Kde: Společenské centrum Rožmitál pod Třemšínem

Za kolik: 100 korun Srdečně zveme všechny milovníky dobré dechovky a příznivce Rožmitálské Venkovanky na tradiční Jarní koncert.

RAKOVNICKO

Nezbedný Bakalář - taneční soutěž

Kdy: v sobotu 13. dubna od 9.15 hodin

Kde: Kulturní centrum Rakovník

Za kolik: 100 korun

43. ročník postupové soutěže MEMORIÁLU Dr. Václava Černého ve standardních a latinských tancích juniorů a dospělých.