Stovky milovníků květin každoročně míří na výstaviště do Lysé nad Labem, aby se podívaly na rozkvetlé jiřiny a strávily příjemný den u doprovodného programu. „Můžete se těšit na krásné aranže z gladiolů a jiřinek, odborné poradenství ohledně péče o tyto květiny, a samozřejmě na skvělou hudbu, která dodá slavnostnímu dnu další dimenzi,“ lákají pořadatelé na webu. Po celou dobu výstavy bude hrát šumavská kapela Obšuka Františka Strnada z Železné Rudy, která se vyznačuje hraním lidových písní.

Jiřinkové slavnosti se letos konají od 6. do 8. září od 9 do 17 hodin. V neděli je otevírací doba zkrácena do 16 hodin. Dospělí za vstup zaplatí 150 korun, děti, studenti, ZTP a senioři 120 korun. Vstupenka platí také na další výstavy, které se konají během víkendu.

Jednou z výstav je Domov a Teplo – 30. veletrh moderního vytápění, bytového vybavení a nábytku. Ve stejném termínu se také koná Mezinárodní výstava Bonsají a Suiseki, která nabídne přes 100 druhů těchto rostlin.