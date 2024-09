V Nymburce se akce Noc literatury konala už po osmé. Do akce se letos zapojilo více než 80 měst po celé zemi. Herci pak museli vybranou ukázku číst osmkrát, každou půlhodinu mezi 18. a 22. hodinou.

Středeční Noc literatury přilákala na jména známých herců stovky diváků. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Po každém čtení se diváci s herci fotili. Asi největší zájem byl o snímek s Tomášem Hanákem, který si vybral ukázku z humoristické knihy Pivo na Loiře a spolehlivě publikum svým přednesem rozesmíval na Moštárně. Zvládl to ovšem i před ukázkou. „Byl jsem zaskočen, když jsem přijel na poslední chvíli po apokalyptické cestě sem z Křivoklátska. Ale všechno mi vynahradil ten prostor tady. Hobra, papundekl, zářivky, jako bych se vrátil do školních let do automodelářského kroužku,“ vyprávěl před nadšeným publikem.

V nedaleké Zmrzlinárně četla Ivana Chýlková a návštěvníci si mohli objednat i zdejší dobroty. Tedy nejen zmrzliny, ale třeba také skleničky s různými druhy oříšků. Ve skautském domě na dvoře četla úžasným způsobem svoji ukázku Michaela Maurerová, kterou znají diváci třeba z populárního Bedekru. Tajemná cesta ohraničená svítícími lucernami pak vedla do bývalé textilky Pragoděv, kde se četlo hned ve dvou patrech. Ve výše položeném se prezentoval mladý herec Václav Šanda. O patro níže pak četla vítězka loňského ročníku StarDance půvabná Darija Pavlovičová. Všichni návštěvníci si tak z příjemné akce odnášeli nejen literární zážitky.



Kdo, co a kde v Nymburce četl



Ivana Chýlková – Zmrzlinárna – Annie Ernauxová: Událost

Tomáš Hanák – Moštárna – Tommy Barnes: Pivo na Loiře

Darija Pavlovičová – Pragoděv – Olga Fečová: Den byl pro mě krátkej

Václav Šanda – Pragoděv – Marek Torčík: Rozložíš paměť

Michaela Maurerová – Skautský dům – Peter Handke: Lucie v lese s Čímsi