Podívejte se: V Milovicích začal největší drum & bass festival světa Let It Roll | Video: Michal Bílek

Michal Bílek dnes 09:42

/FOTO, VIDEO/ Let It Roll, největší drum & bass hudební festival světa, začal na bývalém letišti Boží dar v Milovicích ve čtvrtek 1. srpna. V jeho průběhu se až do soboty představí na 200 umělců z toho zhruba polovina ze zahraničí. Mezi hlavní taháky letošního ročníku patří žánrové hvězdy A.M.C, Rudim3ntal, Netsky, Sigma, Sub Focus nebo Wilkinson.