Sokolovna v Milovicích bude v neděli 10. března odpoledne patřit dětem. Vystoupí zde břichomluvec Zdenek Polach se svou show Matýsek a jeho kamarádi.

Břichomluvec Zdeněk Polach. | Foto: Archiv Zdeňka Polacha

Vystoupení břichomluvce a televizní celebrity Matýska znají diváci z pořadu Česko Slovensko má talent, kde se předvedl v roce 2018. V prvním kole tehdy natolik pobavil porotu, že ho okamžitě skrze Zlatý bzučák poslala do finále.

Zdroj: Youtube

Nyní břichomluvec míří do Milovic. Akce ve zdejší sokolovně začne v neděli v 16 hodin. „Smích dětského publika je to co máme nejraději. Věřte že, Zdenek Polach a Matýsek s jejich kamarády, Vás budou bavit jako nikdo jiný v tomto oboru. Náš Youtube kanál denně navštíví kolem 15 000 diváků. Kromě Česko Slovensko má talent jste nás mohli jste nás vidět na ČT 1, v Show Jana Kraise, na DVTV, Face to face, Blízká setkání na Českém rozhlase atd,“ píše se mimo jiné v pozvánce v neděli show.