Když pak před několika dny vyplulo na povrch, že radní za současnou koalici nechal prověřit šest opozičních kandidátů, zda skutečně bydlí trvale v Poděbradech, jak uvádějí v dokladech, a neváhal ke zjištění těchto informací najmout soukromého detektiva, byl na světě druhý velký problém stávající koalice.

Jak se postavit ke skandálům politiků v Poděbradech? Podívejte se, jak hlasovali čtenáři Deníku:

Volební anketa: Jak se postavit ke skandálům politiků v Poděbradech?

Tématem zářijových voleb v Poděbradech tak bude daleko více než kontroverzní bazén chování zástupců současné koalice. Je možné přejít rasistické výroky starosty omluvou a vysvětlením, že byl vyčerpaný a dát mu druhou šanci na další volební období? Nebo jsou to slova natolik nepřijatelná, že by se měl definitivně stáhnout z veřejného života, jak žádají někteří jeho kritici? A je zjišťování si místa bydliště potenciálních volebních soupeřů za pomoci aparátu soukromého detektiva nutnost, když chci prokázat neoprávněnost jejich kandidatury u soudu? A unést tak tíži důkazního břemena, jak říká například místostarosta Miroslav Holas? Nebo jsou to estébácké manýry, mafiánské praktiky a morálně nepřijatelné činy, jak tvrdí opozice? Na to všechno si budou muset voliči odpovědět ještě před tím, než poslední víkend v září vyrazí k volbám.

Já nemyslel ty psy

Připomeňme si, co přesně z úst starosty Jaroslava Červinky na červnovém jednání zastupitelů zaznělo a co později rozhýbalo dění nejen na sociálních sítích.

Celá kauza začala poté, co se na twitteru objevila část záznamu z červnového jednání poděbradských zastupitelů. Starosta Jaroslav Červinka (tehdy STAN s podporou KDU - ČSL) citoval svá vlastní slova, která pronesl před 22 lety před policistou, jenž vyšetřoval dopravní nehodu způsobenou psy romského majitele. „Já jsem pak pronesl onu památnou větu, že by bylo lepší je zastřelit. Policajt mi řekl, že by se neměli střílet, že ti psi za to nemůžou. A já jsem pronesl, že jsem neměl na mysli ty psy,” prohlásil.

Červinka se poté za svá slova omluvil a označil je za hloupá jak před lety, tak nyní. Hnutí STAN v první reakci jeho omluvu přijalo, nicméně další den se na popud předsedy Víta Rakušana sešla oblastní rada v Nymburce, která starostu vyzvala, aby z podzimní kandidátky odstoupil. Šéf hnutí STAN poté oznámil, že pokud starosta neodstoupí, odvolá jej sám. Starostovi příznivci v Poděbradech na to reagovali peticí a přeregistrací kandidátky. Celá původní kandidátka hnutí STAN tak odstoupila a ve stejné podobě se díky narychlo získaným podpisům zaregistrovala jako Nezávislí kandidáti Poděbrady.

Starostu bránil například zastupitel Jaroslav Štěpán, současná dvojka na staronové kandidátce vedené Jaroslavem Červinkou. „Znám Jardu jako pracovitého chlapa. Slova, která zazněla, zaznít neměla. Nicméně starosta se omluvil a bylo by neuvážené kvůli tomu zahodit celé čtyři roky práce. Rozhodnout mají voliči,“ stavěl se Štěpán v červenci za Červinku. Naopak například některé romské organizace, ale i osobnosti veřejného života starostu vybízely, aby se z politiky po takových výrocích definitivně stáhl. Ten se za pomoci svých spolukandidátů rozhodl bojovat dál a karty tedy mají skutečně v rukách voliči.

Najatý detektiv s fotoaparátem

Když už se zdálo, že prázdninové vody v klidu došplouchají, vzedmula se před koncem srpna další vlna. To když se ukázalo, že krajský soud bude rozhodovat o připuštění dvou opozičních kandidátek k volbám. Koaliční strana Naše Poděbrady totiž k soudu podala podnět, v němž chtěla prokázat, že celkem šest opozičních kandidátů nebydlí trvale v Poděbradech, jak uvádí v oficiálních dokumentech. A tudíž by také v Poděbradech neměli kandidovat. Jinými slovy šlo o to, zda trvalé bydliště v Poděbradech není fingované. Jednalo se o tři zástupce hnutí Volba pro Poděbrady, jehož lídrem je Ladislav Langr. Další tři prověřované kandidáty najdeme u hnutí Pro občany Poděbrad (PoP), jehož lídrem do voleb je Petr Hercik.

Samotný přezkum těchto faktů by asi takový rozruch nevzbudil. Jenže u soudu vyšlo najevo, že předseda strany Naše Poděbrady a radní Miroslav Káninský najal na zjištěný těchto údajů soukromého detektiva. Ten měl nejen fotit schránky a čísla popisná, ale také samotné kandidáty například na zahradách jiných nemovitostí mimo Poděbrady. A to vzbudilo u části místních značnou nevoli. Navíc oba soudní senáty žalobu zamítly jako neopodstatněnou a obě opoziční kandidátky zůstaly v nezměněné podobě. Radní Káninský svůj postup dodnes hájí. „Chci zdůraznit, že nešlo o žádné sledování osob. Detektiv fotil schránky a zvonky, případně se zeptal sousedů, jestli tam dotyčný skutečně bydlí. Chtěli jsme prokázat, že někteří kandidáti na adresách svých trvalých bydlišť nežijí a jejich kandidatura není v souladu se zákonem,“ řekl pro Deník Káninský.

Jinak to viděl zástupce opozice Petr Hercik. „Dokázal, že se nebojí použít jakýchkoli prostředků, aby se zbavil svých oponentů. Sami kandidáti se rozhodnou, zda se budou proti estébáckým praktikám radního bránit soudní cestou,“ uvedl lídr sdružení PoP.

Podříznou obě prázdninové aféry současné poděbradské koalici větev v zářijových volbách? Nebo jim dají voliči šanci na reparát? To se dozvíme 24. září večer po sečtení hlasů.

Komentář: Doprava v centru ani bazén volby nerozhodnou



Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický.Zdroj: DENÍK/Michal BílekPoděbrady nabízejí témat k volebnímu sváru víc než dost. Lázeňské město s tradičně pravicově naladěným většinovým voličstvem potřebuje řešit celou paletu věcí.



Vládní koalice preferuje jako zásadní a důležitou věc stavbu bazénu v ulici Za Nádražím. Před čtyřmi lety se dokonce souběžně s komunálními volbami konalo na toto téma referendum. To bylo nakonec neplatné. Z potřebných 35% hlasovalo jen 21%, což je zkrátka slabota. Jelikož se však strana navrhující referendum (Naše Poděbrady) stala součástí koalice, věci kolem bazénu se i tak začaly hýbat a podle aktuálního vyjádření radnice by měly být „papírově“ připravené v příštím roce.



Bazén jako prioritu naopak nevnímá nyní opoziční hnutí Volba pro Poděbrady, které minulé volby vyhrálo, ale nedokázalo sestavit většinu v zastupitelstvu. Připomeňme, že v roce 2018 byla ekonomika (nejen měst) na vrcholu, nikdo neznal pojmy jako covid či válka na Ukrajině a energetická krize byla jen sci – fi v hlavách poblouzněnců.



Dalším bodem střetu je obrazně i doslova doprava v centru města. Pomalu upadá v zapomnění architektonická soutěž na novou podobu náměstí, jejíž vítězové pozvolna stárnou a ceny za nejpovedenější návrhy už dávno projedli a propili. Náměstí však stojí v téže podobě a nic nenasvědčuje tomu, že by se to mělo během příštího volebního období změnit.



Nedávno přišel s novým projektem zejména uspořádání dopravy na náměstí městský architekt. Sklidil pochvaly i výsměch, a tak to bude u každého dalšího návrhu. Otázka proměny náměstí bude v budoucnu křehkým politickým rozhodnutím. Čím dál častěji však zaznívá, že na samotné náměstí dojde až poté, co vznikne část obchvatu města spojující příjezd od Prahy a hlavní tah na Jičín vedoucí mimo zástavbu. O tom se pomalu také začíná hovořit, ale projekt je stále v plenkách.



Sečteno a podtrženo: peníze na obchvat a přestavbu náměstí nejsou, doprava houstne a místní se tak mohou dočkat podobných dopravních kolapsů, jaké si čas od času užívají v sousedním Nymburce.



Prázdninové události ukázaly, že ani doprava v centru, ani bazén zřejmě nebudou tak hybnou silou, abychom o ní mohli tvrdit, že rozhodne volby. Ty budou zřejmě referendem o současné koalici. O tom, nakolik si pověst svými posledními eskapádami poškodila, nebo naopak, zda voliči ocení její čtyřletou práci pro město a přes poslední aféry jí dají důvěru i do dalšího období.



Miroslav S. Jilemnický, redaktor Nymburského deníku