Nymburk je jedním z významných železničních uzlů. Znamená to výhodu snadného železničního spojení s celou zemí, ale i nevýhodu řady přejezdů ve městě. Spuštěné závory a průjezd i několika vlaků najednou občas způsobují kolony, zřejmě nejvíce je to znát u přejezdu k sídlišti ve Zbožské ulici. S tím souhlasí i vedoucí Dopravního inspektorátu v Nymburce Josef Ulrich.

„Jedním z největších problémů je dostupnost sídlišť Drahelice a Jankovice. Neuralgickým bodem je v tomto případě železniční přejezd ve Zbožské. Řešením by bylo mimoúrovňové křížení železničního přejezdu,“ uvedl.

Při vzniku kolony u tohoto přejezdu se stává, že řada aut se natáhne až k novému kruhovému objezdu u nemocnice a situace je pak často na hranici kolapsu dopravy v centru.

V souvislosti s železnicí se pak rýsuje ještě jeden konflikt, který by se mohl stát jedním z volebních taháků. Lídr opozičních Nymburských demokratů Jan Ritter navrhuje zřízení železniční zastávky Nymburk – Jankovice.

„Součástí řešení dopravní situace musí být doplnění veškeré občanské vybavenosti v západní části města, tedy na sídlištích a v Drahelicích, aby se odlehčily železniční přejezdy, centrum města a silniční most. Železniční zastávka Nymburk – Jankovice by ulehčila oblasti hlavního nádraží,“ řekl.

Sporný nápad

Podle radního Zdeňka Vocáska (ODS) je to naopak nesmysl.

„Ten návrh jde zcela proti záměru Českých drah a snahám o větší zkapacitnění této trati a zrychlení provozu na ní. K takovému záměru dotčené orgány nikdy nevydají souhlasné stanovisko,“ je přesvědčen.

Zástupci vládnoucí koalice považují za nejzásadnější dopravní problém průjezd a parkování v centru. „Připravovaným řešením jsou dvě velká odstavná parkoviště: parkovací dům pod Eliškou a druhé u hlavního nádraží, kde by mělo vzniknout i záchytné parkoviště pro osobní auta,“ plánuje místostarosta Bořek Černý (Nymburk s klidem).

Město podle jeho slov připravuje k zadání dopravní studii centra města včetně dopravy v klidu.

„Plánované umístění obchodního řetězce v severní části města také přispěje k odlehčení dopravy v centru. Pomůže i optimalizace autobusových zastávek,“ dodal.

Podle bývalého starosty Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) je potřeba především dostat nákladní dopravu z centra na městský okruh.

Bezpečnost školáků

„A za druhé, co nás momentálně trápí nejvíce, je bezpečnost v okolí škol a školek. Chtěli bychom nainstalovat zpomalovací práh před přechody v okolí škol, aby děti byly v bezpečí na cestách do škol a nebyli jsme svědky sražení chodců přímo na přechodech, zejména na Palackého třídě,“ řekl Fojtík.

I přes výstavbu a zprovoznění nové lávky přes Labe, která slouží kromě chodců také cyklistům, vidí řada lidí stále problém v dopravě na sousedním kamenném mostě.

Výstižně to popsala Jaroslava Kořínková. „Asi mi opravdu vadí úzký kamenný most. Stačí jeden cyklista, který celou dopravu dost zbrzdí, a tím se ucpe celé náměstí. Řešení? Rozšířit most. Nebo zakázat vjezd na most cyklistům, když můžou legálně jezdit po sousední nové lávce.“

Drahelický most

S problémem na kamenném mostě souhlasí i Josef Ulrich, který právě toto místo považuje po přejezdu u sídliště za druhý neuralgický bod města.

„Také u kamenného mostu a na náměstí se v dopravních špičkách vytvářejí kolony. Přejetí z jednoho konce města na druhý trvá mnoho minut, byť jde o relativně krátkou vzdálenost. Řešením by mělo být vybudování nového mostu přes řeku v Drahelicích,“ konstatoval vedoucí Dopravního inspektorátu.

Vyjmenovali jsme zřejmě nejzásadnější dopravní problémy Nymburka. Obecně jich je však mnohem více. Ulrich upozorňuje na nový trend spojený s nárůstem počtu elektrokol a elektrokoloběžek.

Výrazně totiž stoupá počet dopravních nehod s jejich účastí. A to i s vážnými následky.

„Někteří řidiči nejsou připraveni, že takové stroje mohou jet až dvacetikilometrovou rychlostí. Přece jen do nynějška byli u kol a koloběžek zvyklí na manuální pohon, při jehož využití k takovému zrychlení nedochází a řidiče to může v některých situacích překvapit,“ vysvětluje dopravní expert.

Na celkový problém s cyklisty ve městě upozorňuje i Ritter, kterému chybí řešení cyklo dopravy pro pohyb ve městě.

Doprava je částečně i problém vlastní hlavy Nechci problém dopravní situace v Nymburce nijak zlehčovat. Jednoznačně se jedná o zásadní téma, které vyžaduje odborná a dlouhodobá řešení v řadě jeho jednotlivých aspektů. Nárůst počtu aut, tolerance k cyklistům a chodcům, místa k parkování. To jsou regulérní problémy, se kterými se budou potýkat nejen naše generace a nejen Nymburk. V zásadě jde o nekonečný globální problém.



Ale já chci upozornit na jednu věc, která se týká každého z nás. Našeho vlastního myšlení a vnímání daného problému. Řada místních si v anketě postěžovala na dlouhé kolony. Ať už v centru města, či u závor. Nebo spojení obojího. Stížnosti míří také na časté opravy a nutné objížďky. Aktuálně železniční nadjezd. Ale jsou tohle problémy, které můžou řešit politici? Ať ti lokální, nebo ti celostátní?



Podle mého názoru v řadě případů nikoliv. Železniční přejezdy v takovém železničním dopravním uzlu, jako je Nymburk, prostě vždy budou. Ano, částečně je mohou nahradit nadjezdy a podjezdy. Jenže ne u všech je to z technického hlediska možné. Přejezdy a kolony u nich nás zkrátka přežijí. To je fakt, se kterým je nutné se smířit.



Podobně je to s opravami silnic. Samozřejmě, budování kruhových objezdů u nemocnice mohlo a mělo být podstatně rychlejší. Oprava železničního nadjezdu zatím běží podle plánu a snad tedy skončí v listopadu stejně jako několikametrové objížďky. I v tomto případě byla generální oprava nutná, pokud nikdo nechtěl riskovat dopravní katastrofu s jeho zřícením. Nadávání na každodenní si zajíždění tudíž nedává smysl.



Chci tím jen vzbudit trochu pokory. Zrychlená doba po nás vyžaduje co nejrychlejší přesuny a rozčiluje nás, když to nejde ideální cestou a v ideálním čase. Řešení bude znít možná trochu kacířsky: nespěchejme tolik, nechávejme si časové rezervy a nenechme se nervovat věcmi, které my ani politici zkrátka ovlivnit nemůžeme.