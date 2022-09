Velkým tématem nadcházejících voleb bude také stavba většího sportoviště, které by sloužilo nejen školákům, ale také veřejnosti. Někteří kandidáti už mají představu, kde by krytá všesportovní hala měla stát. Dostat mládež především v době od podzimu do jara od počítačů za pohybem, to považují někteří kandidáti za zásadní úkol.

Avšak i ve větších městech hraje zásadní roli ve volbách přímá znalost kandidátů. V malém městečku to platí dvojnásob. „Volby na malém městě, jakým je Městec Králové, rozhodne osobní znalost kandidátů,“ má jasno místostarosta Petr Novák, lídr sdružení Proměstecko. Jinými slovy, program stran a kandidátů je až na druhém místě.

Osobní znalost kandidátů je pro mnoho voličů při komunálních volbách zásadní. Někteří volají po změně na postu starosty. Milan Pavlík (ČSSD) je prvním mužem města od roku 2006. Pokud by i v letošních volbách uspěl a dovládl další čtyři roky, bude stát v čele radnice rovných 20 let. Tím se příliš městských starostů či primátorů pochlubit nemůže. Když k tomu připočteme i dvě volební období před nástupem na starostovskou pozici, kdy byl členem Rady města, lze jej označit za jednoho z matadorů regionální politiky. Opozice však upozorňuje na to, že některé věci ve městě jedou spíše setrvačností a volá po výměně.

Priority jsou různé

Ptali jsme se čtyř lídrů kandidátek na to, co vidí jako tu nejzásadnější prioritu. To,co by jejich strana či hnutí chtěla v příštích čtyřech letech ve městě nejvíce prosazovat. Podle starosty Pavlíka je zásadní schválení nového územního plánu. „To umožní například další rozvoj výstavby rodinných domů i bytů. Je tu ale i spousta dalších věcí, jako je tlaková kanalizace ve Vinicích či podpora spolků,“ jmenuje své priority dosavadní starosta.

Radní Oldřich Bíža byl v minulém volebním období zvolen za sdružení Nezávislá 15. Nyní stojí v čele uskupení s názvem Městecké sdružení nezávislých kandidátů (MSNK). Podle něj je prioritou stavba všesportovní haly. „Stát by měla na nynějším starém hřišti nedaleko hlavní budovy školy, kde bude i zasíťování, kolem zástavba, takže je to podle nás ideální místo. Samotná hala by měla být doplněna o některá venkovní hřiště. Neříkám to proto, že jsem předseda sportovního klubu, ale obecně vytáhnout děti především v období od října do dubna, aby se měli kde hýbat, je prostě nutné,“ vysvětluje.

Hala, školky, byty

Město podle něj musí také řešit situaci lidí, kteří potřebují pomoci v nouzové situaci. „Například když jim zemře partner a sami neutáhnou provoz domku, nebo se ocitnou v jiné tíživé situaci. Zastupitelstvo se už nyní zabývá problémem výstavby domu, který by nabídl bydlení lidem v podobných situacích, a to my podpoříme,“ doplnil lídr MSNK.

Opoziční zastupitel, lídr kandidátky Za otevřené město a někdejší prezident České stomatologické komory Pavel Chrz vidí nutnost řešit situaci s nemocnicí. „Ta by měla mít zajištěné vedení, ekonomiku a z našeho pohledu to v současné situaci není ono,“ řekl.

Opozice chce také řešit situaci s místy v mateřských školách. „Místní děti údajně vždy místo získají, nicméně Městec je spádové město a měli bychom začít diskutovat o tom, jak navýšit počet míst ve školkách i pro ty z okolních obcí,“ prosazuje lídr kandidátky Za otevřené město.

Městečtí budou vybírat ze šesti kandidátek

K volbám zamíří v městečku s necelými třemi tisícovkami obyvatel už tradičně do budovy místní základní školy pro první stupeň vedle kostela svaté Markéty. Vybírat budou místní ze šesti kandidátek a celkem 78 kandidátů do patnáctičlenného zastupitelstva. Tři kandidátky sestavily strany a hnutí současné radniční koalice, tři zbývající jsou buď součástí opozice nebo je tvoří nová uskupení. Pět kandidátek využilo možnost nominovat maximální počet patnácti kandidátů. Za komunisty budou kandidovat pouze tři lidé. Post starosty bude obhajovat už popáté Milan Pavlík (ČSSD), který by v případě úspěchu završil rovných 20 let v čele města. Pod Městec Králové spadají také sousední obce Vinice a Nový. Druhá jmenovaná je nejvýchodnější obcí Středočeského kraje, hned za ní začíná Královéhradecký kraj.

Petr Novák, místostarosta, lídr kandidátky Proměstecko a ředitel místní základní školy se připojuje k názoru postavit velké kryté sportoviště. „Podle mého by měla být prioritou v oblasti investic výstavba kryté velké tělocvičny, která bude sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti. Něco takového v Městci chybí a škola se svojí malou tělocvičnou supluje tuto nabídku,“ řekl Novák.

Kromě toho je zásadní pro jeho sdružení, aby rozpočet města zůstal vyrovnaný a město se nezadlužovalo. „A důležitá bude v budoucnu také bytová výstavba ve městě. Nemám na mysli rodinné domy, ale skutečně byty,“ doplnil lídr sdružení Proměstecko.

Komentář Miroslava S. Jilemnického: Volby v maloměstech a vsích rozhodují osobní známosti



Šéfredaktor Miroslav S. Jilemnický.Zdroj: DENÍK/Michal BílekSlova z titulku mohou někomu znít jako zjištění, že korupce a klientelismus jsou při volbách na venkově na denním pořádku. To však není to, co bych tím chtěl přesně vyjádřit.



Lidem z města se bude možná zdát podezřelé a nepatřičné, že obyvatelé menších obcí a měst si v podstatě vidí do talíře. Potkávají se denně v práci, na ulici, v obchodě, u piva. Většina obyvatel ví, co si myslí jeho spoluobčané. Včetně těch, co kandidují do zastupitelstev a na starosty. Na tom není nic špatného, je to přirozená situace. Proto jsou komunální volby spíš než o programech a slibech o osobních známostech. Když si velká část obce či města o někom myslí, že je chytrý, inteligentní, vyzná se v tlačenici a navíc je slušný chlap či žena, pak jsou to ty správné důvody, proč jej volit. To, jaké je politické příslušnosti, či jakou vyznává víru, jsou druhořadé záležitosti.



Funguje to však samozřejmě i v negativním gardu. Pokud vás někdo naštval, zklamal nebo jinak v běžném životě přechytračil, a nyní kandiduje ve volbách, je to ideální možnost, jak jej před kamarády a známými znemožnit, pomluvit a jeho volbu jim rozmluvit. Nehlasuje se vždycky jen pro někoho, ale také zhusta proti někomu.



V daném případě Městce Králové moc dobře vím, o čem hovořím. Prožil jsem v tom městečku velkou část svého života, doteď v něm žijí moji nejbližší příbuzní. Ještě nedávno jsem v Městci i volil. Znám v něm řadu lidí, spousta lidí zná mě. Při pohledu na šestici kandidátek bych měl těžkou volbu. Každá kandidátka má z mého pohledu ty dobré a slušné chlapy a dámy, ale na každé také najdu někoho, koho bych nejradši za rohem pomluvil a přátelům radil „jenom toho ne“. Nezbývá mi než popřát Městeckým šťastnou ruku při křížkování.