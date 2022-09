Pavel Chrz (Za otevřené město), opoziční zastupitel

O tom, jestli by měla zůstat stoprocentně v rukách města, nebo hledat dalšího investora, by měli rozhodnout občané města. Například v místním referendu. Vždy bude mít konečné slovo Rada města, ale myslím si, že není dostatečně kompetentní k takovému rozhodnutí a slovo by měli dostat místní. Je třeba si uvědomit, že nemocnici s dvojnásobným, trojnásobným, pětinásobným rozpočtem nebude lehké provozovat a vždy to bude něco za něco. My za stávající situace prosazujeme, aby zůstala ve vlastnictví města, ale jak říkám, musíme znát názor občanů. Každopádně by měla mít zajištěné vedení, ekonomiku a z našeho pohledu to v současné situaci není ono.

