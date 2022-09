Miroslav Holas (Naše Poděbrady), místostarosta

Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Ve chvíli, kdy chcete soudu říct, že prokazujete důkazní břemeno a chcete dokázat, že ti lidé skutečně nebydlí na místech, která udávají jako svá trvalá bydliště, pak k něčemu takovému přistoupit musíte. A nemyslím si, že by to mělo být něco zavrženíhodného. Ti lidé vstupují do veřejného dění a jako takoví musí snést vyšší pozornost o svoji osobu.