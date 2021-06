„Osobnost lídra je pro nás důležitá, ale málokdo řekne naplno, že se mu nejvíc líbí ten nebo onen. Nechce pak být terčem nějakých posměšků. Spíš se všichni vymezují negativně. Tam je to poměrně jednoznačné. Nikdo nebude volit Andreje Babiše,“ popisuje náladu mezi prvovoliči Martina (na snímku).

Přiznává, že mladí lidé jsou hodně ovlivněni sociálními médii. „Hodně populární byl Dominik Feri, spousta kamarádů ho sledovala na Instagramu. Teď jsou asi dost zklamaní, určitě se jejich pohled na něj proměnil, ale třeba já to nevztahuji na celou TOP 09. Kdyby ho nechala na kandidátce, tak ano, ale takhle to vnímám odděleně,“ dodává. Martina si bude vybírat podle volebních programů a chce je probrat i se svými vrstevníky.

Současnou vládu hnutí ANO a ČSSD by oznámkovala trojkou. „Nejdůležitější jsou pro mě sociální otázky a ekologie,“ doplňuje. Souhlasí s pravidelným zvyšování starobních důchodů, ale jednorázový příspěvek považovala za nesystémový. „Plno lidí to bralo jako kupování hlasů starších voličů,“ říká.

Pozitivně vnímá české školství, podle ní je v porovnání s okolními zeměmi kvalitní. Distanční výuka pro ni byla spíše zátěží, protože se raději učí kontaktně a pak z klasických učebnic nebo pracovních listů. Dokonce má dojem, že věnovala on-line přípravě víc času, než když chodila do školy.

Maturuje sice až za rok, ale i kdyby to bylo letos, nefandila by úřední maturitě. „Na přípravu bylo letos víc času než jindy,“ míní. Úlevy typu prodloužení doby na testy ale chápe a má je za správné.

Sdílená ekonomika nebo startovací byty

Jako mladý člověk si přeje rozvoj sdílené ekonomiky, ať už se to týká kol, aut nebo bytů. „Je to cenově přístupné a šetrné k životnímu prostředí,“ míní. Ze stejného důvodu oceňuje, že vláda zavedla výrazné slevy na jízdném pro studenty. Přivítala by, kdyby stát nebo obce začaly masově stavět startovací byty pro mladé rodiny.

Martina Deníku odpověděla i na otázky z dotazníku (viz infografika). Byla by tak pro zavedení mírného školného na VŠ, je proti zrušení inkluze, pro zlegalizování marihuany, pro státní dotace na elektromobily a pro přijímání uprchlíků, kteří žádají o azyl z politických důvodů nebo utíkají před válkou. A podle gymnazistky by se letos kvůli dohánění učiva rozhodně neměly krátit prázdniny.