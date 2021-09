Na otázku, kdo by měl po volbách zasednout ve Strakově akademii, odpovídejte v anketě Deníku.

Stranických lídrů se budeme ptát, jaké kroky by udělali v prvních 100 dnech vládnutí a dokdy by chtěli mít kabinet s důvěrou sněmovny.

Už šestkrát se v unikátních minisoubojích Deníku střetli žhaví kandidáti na premiéra Andrej Babiš (ANO), Ivan Bartoš (Piráti/STAN) a Petr Fiala (ODS, Spolu). Jak a s kým budou vyjednávat po volbách? To bude tématem sedmé, závěrečné debaty Deníku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.