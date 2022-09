Letošní senátní volby nabízí nabízí sedmičku kandidátů. Pokud budou voliči pátrat ve žlutých volebních lístcích, které by už měli mít doma, kandidáty z Nymburska najdou tři. Jsou to ti pod čísly 1,2 a 4.

Symbolickou jedničku si vylosoval obhájce senátorského křesla, úspěšný zemědělec a lesník z Dymokur Tomáš Czernin. Šedesátiletý šlechtic je místopředsedou TOP 09 a kandidátem koalice SPOLU, tedy stran ODS, KDU–ČSL a TOP 09.

Číslo 2 má ředitel chlebské zoologické zahrady René Franěk. U něj je paradoxem členství v ODS. Oficiálním kandidátem ODS je Czernin, Franěk se proto rozhodl kandidovat za Svobodné. Kromě úspěšného vedení a rozšiřování populární zoologické zahrady má také pověst člověka s kontroverzními názory a mnohdy velmi nevybíravými komentáři, které se už před časem řešily i na stránkách celostátních médií.

Třetím kandidátem z Nymburska, tedy přesněji řečeno kandidátkou, je Marta Martinová, která žije v Kostomlatech nad Labem. Levicově zaměřená novinářka se dlouhodobě zabývá stavem životního prostředí a možnostmi jeho zlepšování a udržitelnosti. Jednačtyřicetiletou kandidátku, kterou si část veřejnosti může pamatovat i jako muzikantku z rockových koncertů, vyslali do boje Piráti a na hlasovacím lístku má číslo 4.

Další čtyři kandidáti žijí na Jičínsku. Hnutí ANO reprezentuje třiašedesátiletý krajský zastupitel z Markvartic Jaromír Dědeček. Přímo z Jičína je padesátiletá učitelka z mateřské školy Eva Kotyzová kandidující za SPD. Hnutí STAN zastupuje starostka malého městečka Železnice Dana Kracíková. Posledním uchazečem o senátorský post je pak sedmdesátiletý zástupce komunistů, právník Václav Ort ze Sobotky.

První kolo voleb do Senátu se koná souběžně s komunálními volbami. Pokud některý z kandidátů získá přes 50% hlasů, automaticky získává post senátora. V opačném případě se utkají dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola ve druhém kole, které se uskuteční v pátek 30. září a v sobotu 1. října. Senátorem se pak stane ten, kdo získá větší počet hlasů. Senátorský mandát platí na šest let. Do druhé parlamentní komory se volí každé dva roky, přičemž vždy se obměňuje třetina Senátu. Celkem v něm zasedá 81 senátorů.

