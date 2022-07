Volby do horní komory parlamentu vypuknou za dva měsíce a letos se v Královéhradeckém kraji týkají pouze jičínského volebního obvodu. O to více se o mandát pro obvod číslo 37 přihlásilo zájemců. Zatímco v Pardubicích nebo v Ústí nad Orlicí ohlásili kandidaturu pouze tři politici, Jičínsko a Nymbursko by chtělo v Senátu reprezentovat dokonce sedm lidí - tři ženy a čtyři muži.