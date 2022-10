Policisté se zabývali tím, zda nedošlo ke spáchání trestného činu maření přípravy a průběhu voleb a referenda, za což hrozí až tři roky vězení.

Bývalý radní kvůli tomu vypovídal na policii, kde mimo jiné uvedl, že zmenšené volební lístky sloužily pouze jako instruktážní materiál, na němž měli členové strany ukazovat voličům, jak z jejich pohledu správně volit.

Zásadním faktem je skutečnost, že pokud by se zmenšený volební lístek s předtištěným křížkem skutečně dostal do volební urny, volební komise by ho neuznala jako platný hlas. Takové konání by v konečném důsledku straně uškodilo.

„I po konzultaci s odborníkem z ministerstva vnitra jsme tak dospěli k rozhodnutí, že se trestný čin ani přestupek nestal a případ byl odložen,“ řekl policejní rada Marek Šmíd.