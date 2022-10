V podobném duchu se vyjádřil i dosavadní místostarosta Petr Novák (Proměstecko). „Myslím si, že spíše to bude ku prospěchu věci. Na spolupráci v novém zastupitelstvu se těším bez ohledu na to, zda tam bude více žen než mužů. To není to hlavní kritérium,“ uvedl místostarosta.

ODS i ANO mají v Milovicích stejně mandátů. Společnou koalici vylučují

Dosavadní člen rady města Oldřich Bíža si všiml, že hned čtyři ženy se dostaly do zastupitelstva z kandidátky Společně pro Městec. Neuspěl žádný z mužů, přičemž právě muži byli na prvních dvou místech. Voliči tohoto sdružení vykřížkovali a zvolili ženy kandidující na třetím, šestém, osmém a desátém místě. „Je zajímavé, že na jedné kandidátce dosáhly takového úspěchu výlučně ženy. Jinak já všechny ty, které se dostaly do zastupitelstva, osobně znám a nevidím v tom žádný problém. Při práci v zastupitelstvu není rozhodující, zda se jedná o ženu či o muže, ale jaké mají dispozice řešit jednotlivé úkoly, které nás čekají,“ myslí si lídr Městeckého sdružení nezávislých kandidátů.

Starosta chce širší koalici

Samotná jednání o podobě vládní koalice teprve budou probíhat. ČSSD starosty Milana Pavlíka skončila ve volbách druhá, ovšem se stejným počtem čtyř mandátů jako vítězné hnutí Společně pro Městec, z nějž vzešly už zmíněné čtyři ženy. Zastupitelstvo je patnáctičlenné, většinu tak tvoří osm členů. „Chci jednat se všemi zástupci a pokusit se vytvořit širší koalici. Všichni chceme společně pro Městec to nejlepší a doufám, že se dohodneme na budoucí spolupráci,“ uvedl Pavlík s tím, že výsledek jednání by mohl být znám příští pondělí.

S návrhem na vytvoření širší koalice souhlasí i dosavadní místostarosta Petr Novák. „V tomto smyslu jsem to také panu starostovi doporučoval. Myslím si, že doba vyžaduje širší spolupráci a ne jen vytváření těsných většin o jeden hlas,“ doplnil místostarosta.