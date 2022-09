V současné době už na výloze autosalónu visí informační plakát o konání voleb a rozmístění jednotlivých okrsků ve městě. Žádná další změna volebního místa se pro nadcházející volby v Nymburce nechystá.

Volit mohou i lidé ze zemí EU

Zásadní informací je fakt, že voleb do městských zastupitelstev se mohou zúčastnit také lidé ze zemí Evropské unie. Podmínkou je mít v daném městě trvalý nebo přechodný pobyt a zažádat na radnici o zařazení do seznamu voličů. „Což mohou učinit do středy 21. září do 16 hodin. Už tu takové zájemce evidujeme,“ řekla Jaroslava Mejzrová.

Tato možnost však neplatí pro obyvatele jiných zemí v případě voleb do Senátu. Právě tyto volby se na větší části Nymburska konají příští víkend souběžně s komunálními volbami.

