Pokoušeli jsme se získat během sobotního večera získat reakci některého z představitelů koalice na výsledky voleb, bohužel nikdo nezvedl telefon. Starosta měl mobil nedostupný, oběma místostarostům zvonil, nikdo jej však nebral. Starosta Jaroslav Červinka později pro nymburské Radio Patriot potvrdil, že počítá s dalším fungováním dosavadní koalice.

Na druhém místě skončilo hnutí někdejšího starosty Ladislava Langra Volba pro Poděbrady se ziskem 19,3 procent a pěti zastupitelů. Jak však naznačují čísla, stejně jako v předchozím období bude hnutí zřejmě působit jako nejsilnější opoziční strana. „Čísla jsou daná, počítat umíme všichni. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, to se nepodařilo. Beru to jako sportovní záležitost, soupeř byl na čáře první,“ komentoval výsledky voleb Langr.

Odchod a návrat

Zajímavostí voleb je částečný neúspěch koaliční strany Naše Poděbrady. Ta získala pouze dva mandáty oproti pěti postům před čtyřmi lety. Jejich volební zisk se ztenčil z tehdejších 17,8 procent na nynějších 10,4 procent. Svůj post radního tak neobhájil kontroverzní podnikatel Miroslav Káninský, který v letošním hlasování neuspěl a do zastupitelstva se nedostal. Právě jeho jméno zaznívalo v souvislosti s letní kauzou, kdy dal sledovat několik opozičních kandidátů soukromým detektivem, aby dokázal, že trvale nebydlí v Poděbradech. Soud však takové domněnky zamítl.

Volební speciál Nymburského deníku najdete ZDE.

Naopak návrat do zastupitelských lavic slaví po čtyřech letech matador poděbradské politiky a někdejší místostarosta za ČSSD jedenasedmdesátiletý Jaromír Novák. Ten byl šestkou na kandidátce uskupení Pro občany Poděbrad a díky preferenčním hlasům poskočil na třetí místo. A právě tři místa v zastupitelstvu PoP získalo. „Vím to tři minuty a upřímně řečeno, jsem z toho rozpačitý. Tak snad jsem v minulosti ostudu neudělal a někteří voliči si to pamatují,“ komentoval svůj návrat do poděbradské politiky.

Výsledky voleb v Poděbradech

1. Nezávislí kandidáti Poděbrady 29,54% 7 mandátů

2. Volba pro Poděbrady 19, 26% 5 mandátů

3. Pro občany Poděbrad 12,99% 3 mandáty

4. ODS 12,78% 3 mandáty

5. Naše Poděbrady 10,39% 2 mandáty

6. Žijeme pro Poděbrady 7,22 1 mandát