Kompetence starosty a dvou dosavadních místostarostů se nemění. Nový místostarosta bude mít na starost strategické investice a získávání dotací. Což ostatně měl v gesci i dosud na pozici radního.

Nymburk bude mít nově tři místostarosty. Koaliční dohoda byla podepsána

Ani rada města nebude překypovat čerstvou krví. Ze sedmi dosavadních členů jich šest zůstane na svých postech. Pouze Miloše Peteru, který ve volbách neuspěl, nahradí právník Jiří Sobotka. „Volební výsledky nám umožnily dohodu na spolupráci s partnery, které již známe a jsme s nimi schopni dokončit nejen velké projekty, ale zároveň pečovat o naše město a obyvatele v jakkoliv nelehkých časech,“ mohl tak spokojeně konstatovat starosta Tomáš Mach.

Velké projekty

A o jakých velkých projektech mluví? Zajímavé bude sledovat pomyslné dostihy, které spolu sváděl Nymburk společně se sousedními Poděbrady ohledně výstavby bazénu. Zatímco Poděbrady od urychlených plánů na výstavbu zřetelně ustupují, alespoň podle mediálních prohlášení starosty Červinky, Nymburk i v povolební atmosféře a trvající energetické krizi zpomalovat projekt bazénu zjevně nechce. „Mezi hlavní cíle pro roky 2022 až 2026 patří zajištění financování rozvoje města včetně velkých projektů jako je nový bazén a zimní stadion,“ píše se v tiskové zprávě zveřejněné po podpisu koaliční dohody.

V Lysé znají vedení města. Nová místostarostka přeruší práci v Národním divadle

V příštích měsících a letech se tak dají na Tyršově ulici vedle sídla profesionálních hasičů očekávat velké věci. Zatímco na labském břehu a dosavadním parkovišti vyroste úplně nový bazén, hned vedle něj omládne takřka historická budova zimního stadionu. Dva avizované nejzásadnější projekty budou na očích hned vedle sebe.

Možná ještě zajímavější bude elán a rychlost, s jakou se město hodlá věnovat takzvaným projektům budoucnosti. Tedy využití alternativní energie na městských budovách včetně fotovoltaických panelů. Nebo výstavbě dobíjecích stanic pro stále více expandující elektromobily a elektrokola.

To je ale otázka příštích měsíců a let. Středeční ustavující zasedání bude více než co jiného symbolickým aktem potvrzujícím kontinuitu vedení radnice z předchozích let.