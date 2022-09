Pro jeho koalici je to těžká porážka a nemilé překvapení. „Ve městě jsme udělali tolik investic, jako nikdo za předchozích 30 let. Bohužel to zjevně na místní nezabralo a chtěli zřejmě změnu. Ale ještě nemáme hotovou analýzu příčin takového výsledku,“ řekl Karel Otava. Dosavadní starosta také obvinil vítězné hnutí z agresivního politického boje. „Celé čtyři vedou štvavou kampaň a vydávají necenzurované noviny, ve kterých nepíší pravdu. To zřejmě také voliče ovlivnilo,“ postěžoval si Otava.