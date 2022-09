Jeden z jeho koaličních partnerů, ODS, získal jen přes sedm procent. Druhý koaliční partner, bývalá ČSSD, která do letošních voleb šla pod značkou Jistota a budoucnost pro Nymburk, se však do zastupitelstva nedostala.

Celkem přišlo volit 45,3 procent voličů. Vítězný Nymburk s klidem si připsal zisk přes 36,96 procent a k tomu 10 zastupitelů. Což je v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu téměř polovina. Největší opoziční hnutí Nymburští demokraté mají na kontě 17,72 procenta a čtyři zastupitelské posty. S rolí opoziční strany pro příští čtyři roky se už smířil lídr Nymburských demokratů Jan Ritter. „S naším výsledkem jsem spokojen, lidé naši práci ocenili. V celkovém kontextu to však vypadá, že opět zamíříme do opozice. Pocity jsou tedy smíšené,“ řekl Jan Ritter. V opozici budou se svým někdejším koaličním spojencem, hnutím Změna pro Nymburk. To získalo 10,48% a dva mandáty.

Podívejte se: Tohle jsou noví zastupitelé Nymburka

Podle našich informací se tak v neděli bude jednat o dvou možných složeních vládní koalice. Jistotou je vítězný Nymburk s klidem, kterým by do většinové koalice stačily dva hlasy ODS, se kterou doteď vládli. ODS získala ve volbách 7,35 procent a zmíněné dva zastupitele. Lídr ODS Zdeněk Vocásek Deníku potvrdil, že o koalici s vítězem jednat budou. „Vzhledem k náladě ve společnost považuji nás zisk dvou mandátů za ocenění naší práce. Předpokládáme, že dnes budeme jednat o složení rady buď ve formátu 5+2, nebo 3+2+2,“ uvedl Vocásek.

Třetím koaličním partnerem by tak mohlo být hnutí ANO, které získalo 12,9 procent a tři posty v zastupitelstvu. Pokud by tato jednání dopadla a vznikla koalice NsK + ODS + ANO, měla by v zastupitelstvu pohodlnou většinu patnácti hlasů z jednadvaceti. Pokud zůstane u koalice NsK + ODS, budou mít celkem dvanáct mandátů a opozice devět.

