Po složení slibu nových zastupteilů došlo na očekávanou volbu starosty a dvou uvolněných místostarostů. Opozice spíše symbolicky navrhla na post starosty Ladislava Langra, lídra VpP. Podle očekávání neuspěl poměrem hlasů 8:12. Stejný poměr ovšem v opačném gardu získal kandidát koalice Jaroslav Červinka (NK), který za důvěru poděkoval a slíbil zodpovědné vedení města.

Poměr 12:8 platil i při hlasování o druhém místostarostovi, kterým byl potvrzen ve funkci Miroslav Holas (NP). Největší a dokonce jednomyslnou podporu z pléna získal první místostarosta Roman Schulz (ODS), pro nějž hlasovalo všech přítomných 20 zastupitelů.

Ke změnám tak došlo až pozicích radních. Těch zůstane i nadále sedm. Automaticky se členy rady stali starosta a oba místostarostové. K nim byli dovoleni Jaroslav Štěpán, Petr Dvořák (oba NK), Miloš Mikolanda (NP) a Dušan Zezulka (ODS). Posledně jmenovaný byl také zvolen předsedou finančního výboru. Kontrolní výbor podle tradice povede zástupce opozice. Do této funkce byla zvolena Lucie Kurková (ŽpP).

Zachováno zůstane pět místních výborů, které reprezentují čtvrtě Polabec, Přední Lhota, Kluk, Velké Zboží a Žižkov. Nově však budou moci mít nejvýše pouze pět členů oproti dosavadním jedenácti.

Odměny a svatby

Zastupitelé si také odhlasovali navržené odměny. Řadový zastupitel bez další funkce si měsíčně přijde na 2300 korun, radní pak na 9000. Předseda výboru bude pobírat 4500, člen výboru 3500, předseda komise 3500 a člen komise 3000 korun měsíčně. „Částky se oproti minulému období zvedly jen minimálně, spíše jde o dorovnání odměn na celé stokoruny. Řekněme, že navýšení souvisí se současnou výší inflace,“ řekl starosta Jaroslav Červinka.

Po dlouhých desetiletích se mění oficiální oddávací den. Tím se místo soboty stane pátek v době od 10 do 17 hodin. „Snoubenci si někdy stěžovali na to, že pátek je pro ně výhodnější i vzhledem k většímu počtu dnů volna po obřadu. Pro nás to bude přijatelnější i z provozního hlediska,“ vysvětlila změnu Marie Kabátková, vedoucí odboru správních činností.

Oficiálními místy pro svatební obřady zůstávají obřadní síň a atrium na radnici. V praxi to znamená, že pokud se pár rozhodne mít obřad v pátek na jednom ze dvou jmenovaných míst, nebude platit další poplatek. V případě, že si vybere jiný den a jiné místo, platí se poplatek ve výši tisíc korun.

Zastupitelé také rozšířili počet těch, kteří oficiálně mohou oddávat. Od nynějška to bude celkem čtrnáct osob. Kromě starosty a místostarostů to jsou Ladislav Langr, Lucie Kurková, Jaromír Novák, Jaroslav Štěpán, Zdeněk Havlas, Petr Dvořák, Miroslava Homolová, Helena Štrobl Syrovcová, Dušan Zezulka, Milan Koláčný a Aneta Janovcová.

Zvolení zástupci radnice:

Starosta: Jaroslav Červinka

1. místostarosta: Roman Schulz

2. místostarosta: Miroslav Holas



Další radní: Petr Dvořák, Jaroslav Štěpán, Dušan Zezulka, Miloš Mikolanda.



Předseda finančního výboru: Dušan Zezulka

Předsedkyně kontrolního výboru: Lucie Kurková