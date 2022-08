Místo STANu Nezávislí. Tým starosty Červinky zaregistruje novou kandidátku

Dva nezávislé soudní senáty Krajského soudu v úterý oba návrhy zamítly a kandidátky obou opozičních sdružení tak zůstávají v původní podobě. Zástupci opozice se navíc bouří, že v případě sledování soukromým detektivem se jedná o nepřípustný zásah do soukromí, což opírají mimo jiné o to, že u soudu se objevily snímky pořízené detektivem, na nichž jsou kandidáti na zahradách jiných svých nemovitostí mimo Poděbrady. O kauze jako první informoval Deník N.

Šest kandidátů prověřoval detektiv

Soukromé „očko“, které najal radní Káninský, zjišťovalo informace celkem o šesti opozičních kandidátech. Tři z toho jsou na kandidátce hnutí Volba pro Poděbrady vedené dřívějším starostou Ladislavem Langrem. Sdružení je považováno za největšího vyzyvatele současné koalice.

Langr je z postupu radního nepříjemně překvapen. „V životě by mě nenapadlo, že se něčeho takového můžeme v roce 2022 dočkat. Ale pan Káninský už v minulosti dokázal, čeho je schopen a kdo ví, čeho všeho se od něj ještě můžeme nadít,“ řekl Nymburskému deníku Langr. Narážel tak mimo jiné na kauzu vyhroceného konfliktu radního s bývalou vedoucí odboru životního prostředí, která nakonec úřad opustila.

Skalická: Jsem kvůli incidentu s radním v péči lékařů

Miroslav Káninský najmutí soukromého detektiva na zjištění informací o opozičních kandidátech za nic špatného nepovažuje. „Chci zdůraznit, že nešlo o žádné sledování osob. Detektiv fotil schránky a zvonky, případně se zeptal sousedů, jestli tam dotyčný skutečně bydlí. Chtěli jsme prokázat, že někteří kandidáti na adresách svých trvalých bydlišť nežijí a jejich kandidatura není v souladu se zákonem,“ řekl Káninský.

Jiří Mareš, předseda koalice Pro občany Poděbrad (PoP), kterou tvoří kromě nestraníků z hnutí PoP také zástupci Zelených, Pirátů a ČSSD, považuje počínání radního Káninského za skandální. „Dokázal, že se nebojí použít jakýchkoli prostředků, aby se zbavil svých oponentů. Sami kandidáti se rozhodnou, zda se budou proti estébáckým praktikám radního bránit soudní cestou,“ uvedl předseda sdružení.

Soud: rozhoduje pobyt i vztah k městu

Krajský soud v úterý v obou případech rozhodl ve prospěch napadených stran a jejich kandidátky ponechal beze změn pro zářijové volby. Proč tak krajský soud rozhodl, vysvětlila pro Deník N mluvčí Hana Černá. „Pro volby do zastupitelstev obcí je rozhodný evidenční pobyt kandidátů, který by ale neměl být pouze formální. Proto bylo v rámci řízení zkoumáno vedle evidenčního pobytu, který všichni dotčení kandidáti mají, také to, zda k obci mají i faktický vztah. Ten podle názoru soudu mají a jejich právo být zvolen tak není zpochybněno,“ konstatovala mluvčí krajského soudu.

Lépe by bylo je zastřelit, řekl starosta Poděbrad o Romech. Omluvil se

Radní Miroslav Káninský rozhodnutí soudu akceptuje, i když s ním nesouhlasí. „Soud tak podle mého názoru vytvořil nebezpečný precedens. Například jeden z kandidátů před soudem otevřeně přiznal, že v Poděbradech nebydlí a do města jezdí pouze v rámci činnosti jednoho zájmového spolku. To podle mého názoru není v pořádku,“ myslí si radní za Naše Poděbrady.

Naopak obě hnutí, jejichž kandidáti byli nařčeni z nesouladu hlášeného místa trvalého bydliště a tím, kde skutečně žijí, považují celou věc za účelovou a špinavý politický boj. „Protože zřejmě panují nemalé obavy z výsledku voleb, pan Káninský se pokusil svobodnou soutěž volebních stran ovlivnit soudním rozhodnutím,“ doplnil Langr.

Podle Mareše soud ani jinak rozhodnout nemohl. „Naši kandidáti jednoznačně prokázali, že jsou dlouhodobě spjati s městem, mají k němu společenské a sociální vazby a město Poděbrady je jejich centrem zájmu. Všichni ve městě žijí, chodili zde do školy, vykonávají zde povolání nebo jsou zde zaměstnáni, mají zde své firmy a nemovitosti. Jsou zde dlouhodobě aktivně činní v zájmových spolcích a v orgánech města,“ vysvětlil Mareš.