Zákeřná infekční nemoc naplno propukla na jaře 2020 a změnila řadu priorit. Mnozí okusili to, co nikdy předtím. Hasiči rozváželi dezinfekci do škol, dobrovolníci šili roušky. Učitelé se učili se svými svěřenci komunikovat distančně. Radnice se snažila koordinovat pomoc nejpotřebnějším. Rady, jak se dostat k ochranným pomůckám nebo jak se zachovat v případě příznaků nemoci, zveřejňovala na svých stránkách.

Foto: Okružní ulice na sídlišti v Nymburce byla zprůjezdněna před termínem

Podobně reagovala na začátek ruské agrese na Ukrajině. Po menším prodlení vyvěsila na radnici ukrajinskou vlajku a snažila se pomoci s ubytováním běženců a později zařazením dětí do školek a škol. Z organizačního hlediska si radnice za reakce na obě krize zaslouží pochvalu.

Podařila se provést nebo dokončit řada projektů, které zvyšují kvalitu bydlení ve městě. Patrně nejsledovanější akcí byla stavba nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe. Ta byla úspěšně dokončena, i když v tomto případě je nutné jedním dechem dodat, že projekt připravilo už předchozí vedení radnice. To současné jej úspěšně dokončilo.

Revitalizace města

Jako pokračující je možné označit také projekt revitalizace obou sídlišť. Ten se po dokončení oprav na tom drahelickém přesunul do Jankovic, a i přes některé emoce kolem kácení zeleně úspěšně pokračuje.

Kladné hodnocení si vedení radnice zaslouží za některé novinky. Nedávno zprovozněná vodní fontána naproti nemocnici. Velké multifunkční sportovní hřiště s relaxačním prostorem v Jankovicích. Stále probíhající zásadní proměna kina. Zpřístupnění věže kostela svatého Jiljí. To jsou projekty, za které si aktuální vedení města zaslouží palec nahoru.

Podařilo se pokračovat v projektech úprav či oprav na jednotlivých školách. Dokončena byla moderní kuchyně v ZŠ Komenského. U Tyršovky mají děti nové sportovní hřiště a celá škola novou střechu. Zásadní stavební proměny s nástavbou čekají v nejbližších letech pravděpodobně i sídlištní školu Letců R.A.F.

Bazén a skatepark

Existují však také projekty, které budí rozpaky a kontroverze. Tím největším a léta nejdiskutovanějším je bezesporu nový bazén. Poté, co předchozí vedení města mělo připraveno projekt přestavby starého bazénu na moderní a celá věc se dostala až k žádosti o stavební povolení, nové vedení radnice před čtyřmi lety celý projekt smetlo ze stolu a prosadilo si stavbu nového bazénu za zimním stadionem. Čímž léta chystaný projekt opět zbrzdilo a se znalostí posledního vývoje cen také bezesporu prodražilo. Nový bazén na labském břehu se má začít stavět v září. Zda byl výhodnější původní projekt bazénu na jeho starém místě, nebo chystaný nový, rozsoudí až čas.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Kritiku sklízí vedení města také za to, že nedokázalo postavit především mladší generaci dlouho slibovaný skatepark. Projekt připravený od minulého vedení radnice to stávající odsunulo s tím, že nejprve musí být hotové hřiště u Tyršovy školy a pak dojde na obnovu celého prostoru u hasičárny včetně nového skateparku. Podle zpráv z radnice ze začátku léta by se v tomto ohledu měly začít dít první věci letos na podzim. Řada kritiků to však považuje za pozdní řešení. Na druhou stranu je třeba připomenout, že město kvůli výše zmíněným krizím muselo zvažovat priority a na některé projekty se tak pochopitelně dostat nemohlo.

Za zatím nepovedený považuje část místních také projekt labské plovárny, která vznikla u Hrabalova posezení. Výborný nápad zatím torpéduje situace s úpravou břehu. Původně mluvil mluvčí radnice o možnosti písečné pláže. To se však změnilo poté, co se na světlo světa dostaly nábřežní kameny a začalo se hovořit spíše o náplavce, než o plovárně. Ani na jaře instalované molo nepřilákalo na místo v horkých dnech větší počet plavců. Na kameny prostě není možné si položit deku a opalovat se. Zatím tedy palec dolů.

Komunikace města

Jedním z klíčových problémů stávajícího vedení je komunikace některých projektů ze strany vedení radnice. Uveďme dva příklady. Za prvé nešťastný první kruhový objezd u Hudebního klubu Mlejn. Za neschopnost vybrané firmy jej dokončit v řadě odkládaných termínů město vinu nenese. Byl to krajský projekt. Nicméně za opakované slibování otevření, omlouvání se za nedodržení termínu a slib dalšího nereálného data a následné další omluvy, za to už radnice a konkrétně starosta Tomáš Mach plnou odpovědnost nese. Však si také sám užil na sociální síti řady připomínek a ironických výpadů.

Obrazem: V Nymburce vyrostou první tři dobíjecí stanice pro elektrokola

Druhý příklad se týká už zmíněné lávky přes Labe. Ta se původně měla otevřít na konci loňského léta, v září. Když se nad řekou 29. června 2021 vztyčila hlavní konstrukce lávky, vedení města stále deklarovalo zářijový termín otevření, ačkoliv už dobře vědělo, že se tak nestane. To musel překvapeným novinářům na břehu sdělit až zástupce stavitele mostu. Přitom důvody mírného zpoždění stavby byly pochopitelné a omluvitelné (covid, nedostatek lidí pro stavbu). Až na přímou otázku novinářů na břehu starosta přiznal, že původní termín otevření neplatí. Nakonec se lávka zprovoznila až na začátku zimy. Ale neochota radnice přiznat posun termínu byla tehdy zjevná.

Další plusy i minusy

Kladné i záporné body bychom mohli vedení radnice rozdávat ještě dlouho. V mnoha případech také záleží na úhlu pohledu. Z pozice místních se za celé čtyři roky nic k lepšímu nezměnilo na situaci kolem nádraží. Ať už jde o samotnou přestavbu na moderní terminál, nebo situaci s parkováním. Přesto vedení města se zainteresovanými stranami jedná a i kritici uznávají, že v tomto případě jde o běh na dlouhou trať.

Obousečný pohled může být také na zavádění popelnic na třídění odpadu přímo k jednotlivým domům. Zatímco v některých čtvrtích si pochvalují, že projekt se už rozběhl, jinde na popelnice stále marně čekají.

Zda u místních převáží v pohledu na předchozí čtyři roky na radnici pozitivní nebo negativní hodnocení, budeme vědět v sobotu 24. září večer. Až budou sečteny výsledky komunálních voleb.