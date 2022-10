V sobotu však jednoznačně uvedl, že jednat bude se zástupci ODS, kteří získali necelých třináct procent a tři mandáty. To by však k sestavení většinové koalice nestačilo. Společně se sedmi mandáty vítězných Nezávislých kandidátů by dali dohromady deset křesel, což je v jedenadvacetičlenném zastupitelstvu menšina.

Proto potřebují i dva hlasy hnutí Naše Poděbrady, které sice letos oproti minulým volbám výrazně oslabilo, nicméně zmíněné dva mandáty jsou klíčové. „Oni v minulosti pomohli nám, teď zase my pomůžeme jim,“ nechal se po volbách slyšet starosta.

Na případnou nabídku od vítězného hnutí čeká i dosavadní místostarosta za stranu Naše Poděbrady Miroslav Holas. "Musíme počkat, s jakým návrhem přijde vítězná strana. Ale samozřejmě za nás jsme připraveni pokračovat ve stávající koalici,“ konstatoval místostarosta. Ten byl na kandidátce trochu překvapivě až dvojkou. Jedničkou a oficiálním kandidátem na starostu byl Miloš Mikolanda. Oba se jako jediní z této kandidátky dostali do zastupitelstva.

Na přímý dotaz, zda v případě nabídky vítězné strany bude Holas pokračovat ve funkci místostarosty, odpověděl kladně. „Na základě získaného počtu hlasů bych rád v této pozici pokračoval. Zdůrazňuji, že všechno je však nyní v rukách vítězné strany, a záleží na tom, s čím přijde,“ zopakoval Holas. Ten v počtu získaných hlasů předčil lídra Mikolandu v poměru 725 : 638.

Chtěli jsme znát i názor prvního místostarosty za ODS Romana Schulze na možnost dalšího působení na tomto postu. Bohužel v pondělí dopoledne nezvedal telefon.