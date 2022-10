Koaliční dohoda potvrzuje, že Milan Pour se stane starostou a místostarostkou se nově stane Kristýna Bukovská ze sdružení STAN a Milovice+. Oba politici se znají delší dobu. Bukovská byla asistentkou Poura v době, kdy byl poslancem ve sněmovně. Jejich spolupráce se tak dala předpokládat. Pourovo hnutí ANO získalo čtyři mandáty, STAN a Milovice+ pak další tři. Ke koaliční dohodě jim tak stačil jediný hlas Vladimíra Vedrala z hnutí Milovice sobě. Koalice však možná ještě není kompletní. „Jednáme ještě s jedním uskupením, ale výsledek uvidíme v příštích dnech,“ řekl budoucí starosta.

Budoucí starosta po nástupu na radnici podle svých slov chystá první tři kroky. Nejprve se sejde se zaměstnanci úřadu. „Šíří se informace, že po svém nástupu chci půlku zaměstnanců vyházet. Tak je chci uklidnit, že nic takového se nechystá,“ konstatoval Pour. Chce si také projít připravené a rozdělané projekty a zjistit, v jaké jsou fázi. „Nejsem ten, který byl chtěl radikálně otáčet směr o 180 stupňů. V kvalitních projektech je možné pokračovat,“ uvedl staronový starosta. A třetím krokem má být změna územního plánu, která se bude týkat záchrany Hakenova stadionu.

Dosavadní starosta Lukáš Pilc je už s rolí opozice smířen. „Voliči tak prostě rozdali karty. Naši předem domluvení partneři do koalice s námi zůstali, nicméně to nestačilo,“ řekl Pilc. Podle svých slov se vrátí ke svému podnikání v oblasti developerství. Otázku, zda se za čtyři roky pokusí potřetí vrátit na pozici starosty a prodloužit tak milovickou volební houpačku, vidí velmi mlhavě. „Velmi bych to zvažoval. Je to psychicky náročné a mám svoje podnikání,“ uvedl dosavadní starosta.