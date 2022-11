V okresním městě i po čtyřech letech zvítězilo hnutí Nymburk s klidem dosavadního starosty Tomáše Macha. Ačkoliv neuspěl jeden z jeho koaličních partnerů, ČSSD maskovaná po podzimním celostátním neúspěchu do značky Jistota a budoucnost, stačil vítěznému hnutí druhý dosavadní partner, ODS, aby dosáhlo většiny. Oproti dosavadnímu těsnému poměru koalice versus opozice 11:10 to pro příští čtyři roky bude 12:9.

Opoziční strany projevily snahu o sjednocení a nejsilnější uskupení Nymburští demokraté vzalo pod svá křídla i Piráty a hnutí Zdravý Nymburk. Ani to ale nestačilo. Hlasy pro partnerskou Změnu pro Nymburk na většinu nestačily a sólující TOP 09 propadla úplně a skončila bez mandátu. Samostatnou kapitolou je hnutí ANO, které v Nymburce získává hlasy jen za svoji celostátní značku.

Nymburk beze změn. Ustavující zastupitelstvo potvrdí staronové vedení města

V Poděbradech se očekávalo, jak se projeví na výsledcích dvě letní kauzy. Starostovy rasistické poznámky spojené s následnou vynucenou změnou politického dresu. A sledování některých opozičních kandidátů soukromým detektivem, které nařídil o prázdninách tehdejší radní Miroslav Káninský z koaliční strany Naše Poděbrady.

V prvním případě se místní ztotožnili se starostou a nejen, že mu jeho hloupé výroky odpustili, ale ještě měli pocit, že je mu křivděno. Jinak jeho vítězství interpretovat nelze. Samozřejmě nelze jeho koalici upřít výsledky práce z předchozích čtyř let. To by však samo o sobě na tak dobrý výsledek rozhodně nestačilo.

Jaroslav Červinka (Nezávislí).Zdroj: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Ve druhém případě naopak mafiánskou praktiku, která zdaleka nebyla jeho jediným prohřeškem, sečetli voliči radnímu Káninskému dokonale. Výrazně oslabila celá jeho strana a on sám v hlasování propadl. Nicméně vlk se nažral a koalice zůstala celá.