Soudce Tomáš Kocourek však stížnost zamítl jako nedůvodnou a nepodloženou. Starosta tak nyní musí do 14 dnů svolat ustavující zastupitelstvo.

Špatná finanční situace

Stížnost na výsledek voleb ze strany starosty Otavy a radní Stařecké obsahovala tvrzení o lživé kampani ze strany dřívější opozice, dnes vítězného sdružení Lysá nás spojuje. „Opoziční uskupení (…) vedlo po celé čtyři roky proti dosavadnímu vedení zcela cílenou diskreditující kampaň mající vylíčit dosavadní zastupitelstvo jako zločineckou organizaci, která s prostředky města hospodaří zcela nezodpovědně, přičemž město jako takové zažívá pod jeho správou nebývalý úpadek,“ píše se ve stížnosti.

To však Jan Burian, zástupce sdružení Lysá nás spojuje, ve své argumentaci u soudu odmítl i s poukazem na to, že v dosavadním zastupitelstvu sedělo šest zástupců nyní vítězného uskupení. „Odpůrce tak rozhodně neměl za cíl vylíčit dosavadní zastupitelstvo jako zločineckou organizaci, neboť by tím, použije-li nemístné označení navrhovatelů, označil i své zastupitele jako zločince, což se nezakládá na pravdě,“ reagoval Burian.

Navíc jen pár dnů po volbách se ukazuje, že město je skutečně v kritické finanční situaci a v rozpočtu města chybí zhruba 65 milionů korun na pokrytí závazků ještě tento rok. Noví zastupitelé tak museli okamžitě zastavit chystané práce na rekonstrukci školního pavilonu, protože město by nemělo na zaplacení.

Soud nezpochybní vůli obyvatel

Soudce stížnost se všemi argumenty zamítl. „Z výsledku voleb je zcela zřejmé, že navrhovatelé občany Lysé nad Labem nepřesvědčili, a není úkolem soudu svobodně a demokraticky vyjádřenou vůli občanů zpochybňovat. Navrhovatelé v podaném návrhu (a ani v replice k vyjádření odpůrců) neuvedli žádné tvrzení, které by nasvědčovalo porušení zákona o volbách ze strany odpůrce, natož aby nasvědčovalo porušení zákona způsobem tak zásadním, že by byl na místě zásah soudu,“ konstatoval soudce Tomáš Kocourek.

Volby vyhrálo sdružení nezávislých kandidátů Lysá nás spojuje, které získalo 12 z 15 zastupitelských mandátů. To už také avizovalo složení nového vedení města v čele se starostou Karlem Markem. K jeho ustanovení dojde na jednání ustavujícího zastupitelstva.