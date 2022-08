Jedna a dvě pro koalici, tři a sedm pro opozici. Strany mají čísla do voleb

Politické strany a hnutí kandidující v Nymburce v komunálních zářijových volbách si vylosovaly svá čísla, s nimiž půjdou do voleb. Týká se to celkem devíti kandidátek, které jsou v Nymburce zaregistrované. Logicky tak mají strany a hnutí čísla od jedničky do devítky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Šťastný