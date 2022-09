Jiné slovo než revoluce mě v případě výsledků v Lysé nenapadá. Očekával jste takový úspěch? Nečekal. Naším cílem bylo získat v patnáctičlenném zastupitelstvu většinu. Tedy osm mandátů. Abychom mohli prosazovat svoje projekty a vize toho, jak vést dále město. V případě nižšího zisku by to bylo vzhledem k dalším uskupením, které byly součástí koalice, velmi těžké. Tento výsledek je pro mě splněný sen. A zároveň dodávám, že obrovský závazek.

Revoluce v Lysé. Opozice rozmetala vládní koalici a obsadila zastupitelstvo

Co bude vaším prvním bodem, až bude ustaveno nové zastupitelstvo a vedení města? Předpokládám, že potvrdíte ambice stát se starostou.

Ano, mělo by to tak být, i když v politice se může stát cokoliv. Prvním naším úkolem bude stabilizovat rozpočet. Na příští rok chybí v městské kase 50 milionů korun a my musíme zajistit, abychom je získali. Jinak by se město dostalo do insolvence. Přebíráme jej opravdu ve velmi špatné ekonomické situaci. Předchozí vedení utratilo všechny úspory a ještě si 300 milionů půjčilo. My musíme chybějící peníze někde najít. Předpokládáme, že o zhruba 20 milionů korun bude vyšší daňový příjem. Dále budeme šetřit na některých investičních akcích. Musíme zjistit, jaké má město podepsané smlouvy a další závazky, a i v případě některých investic budeme muset seškrtat plánované výdaje. A třetí položkou, kde bychom chtěli ušetřit, je provozní rozpočet. Loni byl ve výši 260 milionů, pro letošek je plánován na 205 milionů. My se budeme snažit najít místa, kde se dá ušetřit. Posledními možnostmi, kam v případě nutnosti sáhnout, je fond vedlejší hospodářské činnosti a rezervní fond. S těmito úkoly pak musíme sestavit úplně nový rozpočet města pro rok 2023.

Volební speciál Nymburského deníku najdete ZDE.

Kromě financí jaké jsou vaše další plány?

Bude také nutné stabilizovat samotný úřad. Spousta šikovných lidí v posledních letech odešla. Atmosféra na radnici nebyla dobrá, a to my chceme změnit. Chceme, aby úředníci chodili do práce rádi, těšili se do ní.

Jako jednu z příčin porážky vidí dosavadní starosta Karel Otava v tom, že jste podle jeho slov po čtyři roky vedli štvavou kampaň a vydávali jste necenzurované noviny, v nichž se nepsala pravda. Co na to říkáte?

My jsme po celé čtyři roky navrhovali na zastupitelstvu řešení projednávaných problémů. To je jedna z našich zásad. Pokud něco kritizujeme, chceme mít také řešení. Vládní koalice nás nikdy nevyslyšela, na naše návrhy nereagovala. Naši lidé byli vyhozeni z výborů, nikdo se s námi nechtěl bavit. Proto jsme hledali způsob, jak naše návrhy dostat mezi obyvatele města. Tak jsme založili a zaregistrovali vlastní noviny, kde jsme řešení prezentovali. Příčiny výsledku voleb jsou někde jinde. Hájili jsme místní, když chtěl starosta ve spolupráci s několika občany Ruské federace u nás stavět ubytovny. Uspořádali jsme referendum, když chtěla koalice prodávat byty v Milovicích. A vyhráli jsme ho. Bránili jsme mokřad, který chtěla koalice zastavět. Byla i řada drobnějších věcí, při nichž radnice působila místním lidem nepříjemnosti a ztěžovala jim život.

Podívejte se: Tohle jsou noví zastupitelé Nymburka

Cítím z vašich slov, že ta změna ve městě by měla být zásadnější.

Ano, chceme změnit atmosféru ve městě. Bývalá koalice sice vystavěla několik služeb, které vídáme v mnohem větších městech. Ale my jsme středně velké polabské město a chceme, aby tomu také odpovídala zdejší atmosféra. Aby si lidé byli blízcí a k sobě přátelštější.