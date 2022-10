Úderem druhé odpolední, kdy se i v Nymburce otevřely volební místnosti, jsme byli u toho v nové volební místnosti, která se otevřela voličům ve čtvrti Drahelice.

ON-LINE: Zeman lituje prohry ČSSD. Ve Slaném ODS zahájila povolební vyjednávání

Namísto dosavadních Labských teras, kde našli svoje prostory senioři a pracovníci sociálních služeb, se nově místní vydávají do autosalónu na Drahelické ulici. „Je to příjemné a hezké prostředí. A řekla bych i útulnější. Zkrátka není to třída ve škole,“ pochvalovala si nové prostory zapisovatelka Petra Henclová.

Úsměvná situace se odehrála hned u první voličky, která si za plentou zapomněla občanský průkaz. Až následující voliči ji hlasitým voláním vrátili ode dveří ve chvíli, kdy už odcházela z volební místnosti. „To by bylo zase lítání po úřadech,“ děkovala žena pohotovým nálezcům.

První vlnu zažily také volební komise na Základní škole Tyršova. Mírná fronta, která se však během chvilky rozpustila, nezdržela nikoho déle než dvě tři minutky. Jak to vypadalo ve dvou nymburských volebních místnostech hned po začátku hlasování, je možné si prohlédnout ve fotogalerii a na videu.